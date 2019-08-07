帶鳥蛋回家準備開吃！他一到餐桌...下秒小鳥「破殼而出」

▲天氣太熱，小鳥破殼而出。（圖／翻攝自《荔枝視頻》）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸江蘇南通一名男子日前分享一段影片，表示他岳父半個月前送了他幾顆鳥蛋，沒想到最近要拿出來吃時，因為天氣太熱，小鳥竟突然「破殼而出」，讓他又驚又喜，影片曝光後也隨即引起熱議。

據《江蘇公共電視》報導，事主蔣先生表示，這是岳父半個月前在河邊撿到的鳥蛋，當時他將這些鳥蛋放進塑膠袋裡保存，直到近日才決定要來好好享用，沒想到因為天氣太熱、溫度太高，正準備拿出來好好大快朵頤一番時，小鳥竟突然「破殼而出」，蔣先生當場不斷驚呼「天啊！有這種事？」、「真的太好玩了」，接著更發出魔性笑聲，讓不少網友都被逗樂。

▲▼男子決定將小鳥養大，持續這段「緣份」。（圖／翻攝自《荔枝視頻》）



影片中可以看到，當時小鳥一破殼後，就不停地揮動牠的小翅膀，一邊吱吱叫著，模樣相當可愛。最後蔣先生也於受訪時表示，自己將會把小鳥養大，再放回大自然中。

這部影片一曝光後立即掀起熱議，許多網友紛紛被該男的「魔性笑聲」逗樂，紛紛留言，「真的太好笑了！」、「好好玩」，但也有不少正義網友跳出來表示，「請不要撿鳥蛋，這種行為屬於盜獵，是嚴重的違法行為！」、「這一點都不好玩，想吃自己買雞蛋去」、「偷了人家的孩子還一臉得意」、「這也值得炫耀嗎？」、「沒素質又無知！」