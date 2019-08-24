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LIVE／「胖白鹿」挾豪雨彈炸花東！氣象局曝光最新動態

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記者周姈姈／台北報導

輕颱白鹿目前正以每小時26公里的速度緊逼台灣，暴風圈也逐漸進入台灣東南部近海，今(24)日會是白鹿對台灣影響最劇烈的一天，白天降雨主要集中在東半部。氣象局技正黃椿喜稍早指出，白鹿暴風圈上午7時已經接觸恆春半島，中午過後西半部風雨才會增強，下午至傍晚才會逐漸離開台灣陸地；針對白鹿的最新動態，氣象局將在上午10時30分說明。

▲▼利奇馬颱風,西南氣流,外圍環流,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,豪雨。（圖／記者屠惠剛攝）
▲今日是白鹿颱風影響台灣最明顯的時間，白天降雨主要會集中在東半部。（圖／記者屠惠剛攝）

黃椿喜表示，輕颱白鹿朝西北西方向前進，目前蘭嶼和綠島已經分別出現14、12級強震風，鼻頭角出現10級陣風，台北盆地則是有可能出現8～9級陣風，到了晚上澎湖跟金門的風力也會逐漸增強。

請繼續往下閱讀...

至於雨勢部分，黃椿喜說，中部以北強降雨靠近中部山區，彰化到嘉義的雨勢不會那麼強，白天降雨主要會集中在東半部。

氣象局也提醒民眾，今天一整天是白鹿颱風影響台灣最明顯的時間，花蓮和台東山區發出超大豪雨特報，總雨量預估落在600到700毫米，花蓮平地和屏東山區大豪雨等級，台中、南投、嘉義、高雄、宜蘭列在豪雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市和澎湖則列為大雨特報。

▲▼白鹿颱風0530預報。（圖／翻攝中央氣象局、NCDR）
▲白鹿颱風預估會在花蓮、台東地區降下超大豪雨等級的雨量。（圖／翻攝中央氣象局）

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關鍵字：白鹿,颱風,輕颱,降雨,暴風圈,氣象,中央氣象局,氣象雲

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