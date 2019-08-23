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鼓勵全美語授課！北市自編4本雙語課本　8/30開學就可使用

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▲▼ 北市雙語課本 。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市政府教育局自編8本CLIL雙語教材。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市政府教育局首創自編低年級健體、生活領域CLIL雙語教材。教育局今（23日）指出，4本教材參照十二年國民基本教育課程綱，一方面鼓勵教師從較彈性的課程著手進行全美語授課，一方面減輕學生及教師的負擔，確保學生領域學習及學習動機不會受到影響，而新課本已上路，老師開學就可使用。

北市教育局雙語課程實驗學校教師之教學，主要採用「語言與學科內容統整教學」（Content and Language Integrated Learning，簡稱CLIL）的模式。教育局進一步指出，教材從主題式的語言教學單元，跨越到以全美語授課的跨領域教學方法，而能有這樣的彈性，是基於融合學科內涵（content）、溝通（communication）、認知（cognition）和文化（culture）的引導原則，因此編擬具學科及文化內涵的教材，也成為雙語課程實施及發展歷程極重要的一環。

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▲▼ 北市雙語課本 。（圖／台北市教育局提供）

▲8本雙語新課本已上路，老師開學就可使用。（圖／台北市教育局提供）

編寫團隊之一的TutorABC總經理黃嘉琦說，雙語課綱集結各界人士專業建議，以12年國教新課綱素養為核心，經過教學目標、人物場景設定、語言設定和核心素養匹配稽查等五輪編審檢驗後，通過線上模擬測試所完成。

黃嘉琦指出，課綱核心在於素養教育，培養孩子帶著走的能力，給孩子知識，用於生活,未來求生存，從生活運用中培養能力，這套雙語教材不但能讓孩子輕鬆將語言融入生活，還有著讓非英語老師也能教英語的魔力。

▲▼ 台北市雙語課本 。（圖／台北市教育局提供）

▲▼台北市教育局自編雙語課本 。（圖／台北市教育局提供）

▲▼ 台北市雙語課本 。（圖／台北市教育局提供）

身為兩個孩子的媽媽黃嘉琦進一步說明，自己對孩子未來教育有著使命，力行科技+語言+素養，她以麻婆豆腐這道菜舉例，我們知道要準備絞肉蔥薑蒜等材料，這是知識；炒的時候要用多少火侯和醬料這是能力，享受備料炒菜過程則是態度。最後上菜享用時的情緒表情,味蕾知覺用的文字，展現出來的就是素養就是知識能力與態度的結合，有了素養才能跟隨現在的生活快速變遷和調整，以及因應未來各種不確定的挑戰。

教育局表示，北市雙語教材研編將加速研發並分階段持續推動，同時與台北市立大學師資培育中心合作，透過跨系所、跨處室之整合方式，與校內各專業團隊合作，包含該校國際處、教育學院及所屬系所、英語教學系、體育學院及所屬系所、理學院及其所屬系所、地球生物學系等，盼能提升台北市雙語教學的質與量。
 

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關鍵字：雙語國家,雙語,課本

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