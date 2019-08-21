遠東「HAPPY GO PAY」正式上線　遠百消費滿2千送100元

▲HAPPY GO PAY上線，遠東集團董事長徐旭東（左5）親自站台。（圖／遠東集團提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

有15年歷史、全台最大的聯合集點卡「HAPPY GO」，今（8／21）宣佈整合手機支付服務，推出「HAPPY GO Pay」，首波提供7間銀行信用卡綁定，並整合旗下產業包括遠東百貨、SOGO、Big City新竹巨城、遠企購物中心、愛買量販等通路推出回饋，其中遠百直接回饋「抵用券」，消費滿2,000元就可兌換1次。

▲手握全台最大的集點平台，整合手機支付功能APP今正式上線。（圖／遠東集團提供）

「HAPPY GO」聯合集點卡是在台規模最大的點數平台，共有900萬用戶，每天都在消費中累積積點，並透過網路購物與實體折扣進行回饋，近年百貨針對APP功能大躍進，新光三越率先整合APP推出「有感服務」，不但可線上直接定位百貨餐廳，還可直接查詢停車位與使用虛擬貴賓卡，也直接推動skm pay簡化付款。

之後也有微風集團、台北101也陸續推出自家手機支付APP，都能在自家百貨直接由手機刷卡付款。台北101表示，4／28整合101 pay功能的APP全新上線，下載量已突破6萬次，約有6成店內消費者，已經使用APP內的會員積點、手機支付等功能；微風則表示，從年初推出Breeze Pay到現在，帶動整體行動支付使用率，每個月就有超過3％的成長。

而「HAPPY GO Pay」手機支付功能，則針對遠東集團旗下通路的消費者，提供另外一種支付的新方式，首波先與7家銀行包括遠東商銀、花旗銀行、台新銀行、聯邦銀行、玉山銀行、華南銀行、第一銀行合作，綁定以上銀行信用卡，並在8月底前針對實體通路推出回饋衝用戶量。

▲首波先跟7間銀行合作，可綁定旗下信用卡。（圖／遠東集團提供）

即日起至8／31，持HAPPY GO APP至實體通路消費，出示APP內顯示之條碼成功累點1次，加贈回饋50點；綁定六大銀行信用卡及玉山銀行幸運PLUS鈦金卡，於指定活動通路購物，加贈50點，若於指定活動通路單筆消費金額滿2,000元，再加回饋200點。

針對實體通路回饋也很多元，即日起至8／31，在遠東百貨使用HAPPY GO Pay支付單筆滿2,000元，加贈100元抵用券；9／30前於SOGO百貨使用HAPPY GO Pay，支付單筆滿2,000元加贈點數100點，全台限量1萬名。

此外，在9月底前持巨城APP使用HAPPY GO Pay付款，4F美食家指定櫃位可打95折，全館單日滿1,000元再贈「巨城美食抵用券50元」，限量3千份； 8／26 前遠企全館使用HAPPY GO Pay，單筆消費滿5,000加贈100元現金券。