準颱風白鹿將生成！氣象局曝「路徑變數關鍵」　估周六一整天影響最明顯

▲菲律賓東方海面熱帶性低氣壓最快今生成颱風，未來路徑變數仍大。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，上午8時位於鵝鑾鼻東南東方1550公里，氣象局預估最快今天就會增強為颱風。未來路徑走法各模式預測從琉球附近到台灣通過都有，若靠近台灣，影響時間點則從周五下半天之後開始，周六一整天會最明顯。

氣象預報員陳伊秀表示，目前菲律賓東方海面環境有利於熱帶性低氣壓發展，今年第11號颱風白鹿不排除今明兩天生成，不過，未來移動過程環境垂直風切較強，不利持續發展，預估該熱帶系統增強幅度有限。

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▲準白鹿預估周末最接近台灣，但實際影響狀況仍須視未來路徑而定。（圖／中央氣象局）

在路徑方面，各模式現在預測準白鹿會從琉球到台灣之間通過，範圍還很廣，不確定性仍高。氣象局指出，影響路徑的關鍵就在於太平洋高壓強弱，另外該系統的雲量、強度以及速度也多少會影響路徑變化，要等颱風生成後路徑才會明朗。若未來往台灣靠近，預估影響時間點會從周五下半天之後開始，周六一整天則是影響最明顯的時間點。

▲準颱風白鹿未來移動路徑關鍵，主要取決於太平洋高壓強弱。（圖／中央氣象局）

今天台灣仍受低壓帶影響，南台灣天氣不穩，有短暫陣雨或雷雨，其他地區也要留意午後雷陣雨雨勢。受到低壓帶影響，氣象局也持續針對高雄及屏東地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，並要注意雷擊及強陣風。

▲受到低壓帶影響，氣象局持續針對高屏發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

周四太平洋高壓增強，雨勢開始趨緩，南部轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。但周五、六、日的天氣，則要取決未來颱風移動路徑而定。

氣象達人彭啟明則指出，菲律賓東方的熱帶性低氣壓，新的預測仍有變數，強度及位置都還有調整空間，未來可能走向還有相當大的分歧，明後天再觀察較有參考價值。