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難民絕望中「直接跳海」！救援船海上滯留19天　義大利拒絕靠岸

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▲▼西班牙人道組織救援船停泊在義大利外海，但被拒絕靠岸，有難民忍受不了船上環境，乾脆跳海嘗試游泳上岸。（圖／路透）

▲西班牙人道組織救援船停泊在義大利外海，但被拒絕靠岸，有難民忍受不了船上環境，乾脆跳海嘗試游泳上岸。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

非洲北岸不斷有非法移民嘗試橫跨地中海，前往歐洲尋求庇護。西班牙人道救援組織所屬的「張開雙臂」號近日於海上接起上百名移民，停靠在義大利蘭佩杜薩島外海，但未獲義大利政府接納。至20日，有10名非法移民乾脆直接跳海，嘗試游泳上岸。

綜合外媒報導，西班牙非政府組織「主動張開雙臂」（Proactiva Open Arms）所屬的救援船「張開雙臂號」（Open Arms）在地中海上進行人道救援，將海上滯留的上百名難民接上甲板，至今已經於義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）外海停留超過19天。人道組織形容，目前船上情況「令人絕望」。

西班牙政府20日最新聲明表示，將派遣一艘軍艦前往蘭佩杜薩島，護送救援船前往西班牙位於地中海的外島馬約卡島（Mallorca）。聲明中指出，「經考慮不同方案後，西班牙政府根據軍方提出的建議，認為這是解決本周人道主義緊急情況的最佳方案。」

美國影星李察吉爾日前登上「張開雙臂號」探視船上情況，同時呼籲義大利政府接納這批難民。義大利副總理兼內政部長則薩爾維尼則回嗆，要李察吉爾「用私人飛機把這些難民接回好萊塢別墅。」

張開雙臂號目前停泊在距離蘭佩杜薩島800公尺外海。人道組織稍早前表示，一名男性難民在「絕望之下」，穿上救生衣縱身跳入海中，嘗試獨自游泳上岸。該名男子被義大利海岸巡防隊救起，隨後又有另外9人效法，紛紛跳海求生，其中有些人甚至沒穿救生衣。目前並不清楚跳海的移民是否會被義大利接受，或是被送返船上。

義大利政府至今仍禁止人道救援船進入義大利領海，僅於船上移民出現疾病症狀後，才允許8名病患登島接受治療，並於19日作出讓步，允許27名無人陪伴的未成年人上岸。

西班牙政府19日稍早前同意，讓張開雙臂號載送這批難民前往距離該地最近的西班牙港口；不過，「主動張開雙臂」則回絕了此提議，解釋目前船上情況已經十分惡劣，無法再航行至西班牙。

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