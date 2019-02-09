高嘉瑜「25歲顏值巔峰」激似韓星！「長腿細腰」網秒戀愛❤

政治中心／綜合報導

38歲的台北市議員高嘉瑜有著凍齡外表與可愛娃娃音，獲得不少粉絲支持，有網友翻出她「25歲巔峰年紀」時受訪的樣子，長腿細腰讓網友直呼戀愛了，還有人大讚她激似韓星。

▲高嘉瑜14年前的氣質外型與現在差異不大。（圖／翻攝YouTube）

在14年前的訪問中，高嘉瑜的水汪汪大眼與鵝蛋臉跟現在幾乎沒有差異，但仍保有稚嫩可愛的感覺，在鏡頭前侃侃而談自己當台大學生會長時所做的改革，並且希望能為更多人服務，在多數年輕人對政治冷漠的同時，她則決定站出來。

網友還發現，高嘉瑜的娃娃音原來在14年來都沒有改變過，此外，雖然在訪問中穿著襯衫牛仔褲，仍不難看出高嘉瑜的細腰加上長腿，身材超好，重點是過了14年依然沒有走樣，還維持的玲瓏有緻，相當厲害。

▲高嘉瑜年輕的模樣曝光。（圖／翻攝YouTube、高嘉瑜臉書）

這個影片被挖出來後，網友狂告白，更有不少人覺得現在的她更漂亮了，「也太正了吧」、「這腰身，除了滿分，我不知道該說啥了」、「+<><還是那麼正，都沒變」、「現在比較氣質美」、「唯一支持，高嘉瑜」、「重點是，他那時候還是素顏ㄟ」、「相當的可愛呢」、「重點是有了美貌，同時還有智慧，甚至既努力又親和，只能說超過100分」、「嘉瑜嘉瑜得第一」、「年輕有像（韓星）金所炫」。

高嘉瑜先前曾被網紅蔡阿嘎排在「10大正妹議員候選人」中的第2名，甚至有「港湖吸票機」之稱，且保養得宜完全看不出來已經將近40歲，有網友找到2005年高嘉瑜受訪的片段，當時她還在就讀台大國家發展研究所碩士班，年僅25歲，就已經要競選國民大會代表，並在同年當選，是史上最年輕的國代。