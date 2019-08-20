超商前對高中女露鳥 　他硬拗「私處被跳蚤與蝨子咬」

▲桃園市劉姓男子今年5月間在平鎮區某超商對高中女生露鳥耍寶，被報警查辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年5月間在平鎮區某家超商前，見高中女生在用餐區獨自滑手機，竟然脫去內外褲，公然露鳥耍寶，把高中女生嚇了一大跳憤而報警查辦；劉男在警訊時辯稱「因私處被跳蚤與蝨子咬，因大腿兩側搔癢才脫褲抓癢」，檢方認為劉男若搔癢可隔衣抓癢即可，何須暴露生殖器，偵結依公然猥褻罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，65歲的劉姓男子今年5月20日下午5時36分許，在平鎮區延平路上超商，發現用餐區1名17歲高中女生低頭滑手機，劉男竟對著女生脫下內外褲，露出生殖器在高中女生前套弄，高中女生抬頭發現劉男正在「露鳥耍寶」，嚇了一大跳，趕緊避開打電話報警，劉男隨後穿起褲子離開超商。



警方根據高中女生報案，調閱監視器查出劉男騎乘機車車號循線查獲劉男到案，劉男辯稱，因住處有跳蚤和蝨子為患，當時褲內兩側大腿搔癢，才會脫內外褲將拉鏈鬆開用手抓，發現對面有女學生嚇了一跳後趕緊走開，因為不好意思才趕快離開超商。



檢方認為，劉男既然生殖器麻癢難耐，仍可隔著衣物搔抓而為，何須公然暴露生殖器，實與常情有悖，顯然係推卸之詞，不足採信，因有超商監視畫面與高中女生指證佐證，劉男犯行明確，20日偵結依公然猥褻將劉男聲請簡易判決處刑。

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