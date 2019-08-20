申辦光纖網路、數位有線電視不必再跑門市　凱擘大寬頻網路門市上線

▲凱擘大寬頻全面e化，網路門市正式上線。（圖／翻攝自凱擘大寬頻網站）

記者邱倢芯／綜合報導

繼上半年推出行動支付帳單服務、客服App線上障礙協助等多項行動化便民服務後，凱擘大寬頻網路門市本月正式上線，全面e化服務申辦流程；現在只要上凱擘大寬頻網路門市，不出門也能隨時線上申辦各項優質服務，動一動手指即可快速享有全方位的數位家庭服務。

一想到門市排隊人潮及漫長的等待時間就頭痛嗎？現在越來越多人選擇以線上操作方式申辦各種服務，為了提升消費者使用便利性，凱擘大寬頻本月全新推出網路門市，正式將所有服務申辦流程e化。

即日起，無論是光纖上網、數位有線電視、高畫質數位頻道、超級錄影機、機上盒myVideo或HomeSecurity居家防護服務，所有優質服務都可以透過凱擘大寬頻網路門市申辦，全方位數位家庭服務內容一次完整呈現，輕鬆選擇最符合家中使用需求的方案。

凱擘大寬頻指出，網路門市申辦流程簡易，首先由凱擘大寬頻官方網站進入「網路門市」，於主選單中選取欲申辦的服務組合並點選「我要申裝」，輸入「裝機地址」、勾選「加價購項目」，確認「供裝日期」及「申辦服務明細」，就能在「填寫基本資料」後「確認付款」，由專人於預約時間到府裝機，省去臨櫃作業程序，三分鐘迅速完成申辦。

另外，為了歡慶網路門市上線，凱擘大寬頻更推出網路門市獨享限時好康，8月底前凡新申辦「數位有線電視＋光纖上網＋HD99高畫質套餐」方案，立即享超值優惠價格，每月最高省300元。光纖上網免費建置家中Wi-Fi上網環境，有線無線通通吃到飽，讓全家人同步享受飆網樂趣；數位有線電視結合HD99高畫質套餐，超過150台豐富完整的頻道節目內容，滿足全家人的收視需求。