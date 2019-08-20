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昔日老友失聯熱血女警助重逢　民眾大讚「揪感心ㄟ」！

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▲老婦人在台南市警一分局莊敬派出所警員謝育真協助下，終於聯繫上失聯多年的老友，並大讚謝員「揪感心ㄟ」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲老婦人在台南市警一分局莊敬派出所警員謝育真協助下，終於聯繫上失聯多年的老友，並大讚謝員「揪感心ㄟ」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名老婦人與老友失聯多年，為一敘舊情而向市警一分局莊敬所求助，經員警謝育真積極追查奔走，成功讓這對老友聯繫到，擇期見面再敘情誼，婦人對謝員熱心協助十分感激，直呼「揪感心ㄟ」！

台南市警一分局莊敬派出所警員謝育真，8月17日上午值班時時，有一名年約80歲的老婦人至所，請警方幫忙協尋友人，謝員為求慎重起見，先了解尋人之事由。據該老婦人表示，她在大同路一家知名的肉包店擔任老闆娘，與多年友人原先一同居住在精忠三村，因幾年前拆除遷移後，雙方便失去聯絡，不知落腳何處，她希望轄區派出所可以幫忙她尋找其老友下落。

經再三確認老婦人僅單純想找尋多年好友而答應協助。但老婦人只記得該友人姓名及大約年紀，謝員透過警政系統查詢，輔以細心的向老婦人確認友人其他資料，終順利查知目前住處及相關訊息。謝員並即刻前往查訪，但現場無人應門，經以電話嘗試，成功地與該民女兒取得聯繫確認，告知原委，惟恐民眾誤認為這是詐騙手法，故勞請老婦人再次前往莊敬所，用派出所自動電話與該失散友人聯繫，老婦人獲悉對方身體狀況已欠佳，目前無法自行走路，即約定由其家屬陪同下，雙方再敘情誼。

▲老婦人在台南市警一分局莊敬派出所警員謝育真協助下，終於聯繫上失聯多年的老友，並大讚謝員「揪感心ㄟ」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

事後，老婦人對謝員積極用心的服務態度及能迅速聯繫上多年失散好友，直稱波麗士大人真是「揪感心ㄟ」。

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關鍵字：失聯,熱血女警,重逢,揪感心

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