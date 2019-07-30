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50年後再重逢！警所長憑一張泛黃照　接續2名老戰友半世情誼

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▲▼李姓長者（右）來到花蓮玉里春日里尋找50年未見老友，僅帶著一張泛黃照片在玉里分局春日派出所長陳勉黎（左）的協助下，終於串起半世紀的袍澤情誼。圖中為老里長夫婦。（圖／玉里分局提供，下同）

李姓長者（右）來到花蓮玉里春日里尋找50年未見老友，在玉里分局春日派出所長陳勉黎（左）協助下，終於串起半世紀的袍澤情誼。圖中為老里長夫婦。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

終於如願以償！日前一名年約7旬的李姓長者，與妻子遠從450公里外的台中開車至花蓮縣玉里鎮春日里尋找昔日軍中同袍，手持一張泛黃相片，在苦尋無門之下，無奈的向春日派出所請求協助。所長陳勉黎知悉李姓長者來意後深受感動，便熱心積極協助找尋，所幸皇天不負苦心人，近50年的軍中情誼再續前緣。

所長陳勉黎表示，71歲李姓長者，手中僅有一張泛黃相片，相片背面雖然有書寫的住址春日里神農○○號，但陳所長查詢戶籍資料該戶並不姓徐，訪查詢問附近左鄰右舍，大家亦表示附近無徐姓住戶。

▲▼李姓長者（右）來到花蓮玉里春日里尋找50年未見老友，僅帶著一張泛黃照片在玉里分局春日派出所長陳勉黎（左）的協助下，終於串起半世紀的袍澤情誼。圖中為老里長夫婦。（圖／玉里分局提供，下同）

陳所長為不讓遠從數百公里而來的李姓長者失望而歸，返所後仔細的再次詢問長者有無因時間久遠而記錯同梯的姓氏，長者思考許久後表示，友人可能姓徐或姓柏，陳所長一聽可能姓柏後，馬上就帶著李姓長者前往春日里柏姓前老里長住家，將泛黃舊相片給老里長觀看，老里長一眼就認出相片中男子是自己的侄子。

老里長隨即將電話交予李姓長者，「你是李○○嗎？」電話那頭傳來問候聲，一瞬間時光倒流回到了過去，一切突然都靜止了，聽完電話，李姓長者激動的留下淚說，「同梯的我是李○○……好久不見！」透過有心人陳所長的細心尋找，最終以一通電話，連繫起半世紀的袍澤情誼。

李姓長者表示，與同梯柏男於民國60年，共同在高雄左營海軍陸戰隊服役，服役期間兩人相互扶持，退伍時只留下一張人像照。去年在至花蓮旅遊時，忽然想起失聯的花蓮同梯，也希望在有生之年不要有遺憾，返家後翻遍家中找尋當年的老相片，所幸相片並未遺失及毀壞，便持著唯一線索老相片，抱著些許希望，特地開車來找尋軍中好友，想不到真的能如願以償，聯繫上近50年前同甘共苦同梯好友，真的非常感謝陳所長熱心及積極大力的協助，了卻心中的遺憾。

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