工研院「啟動創新實驗場」　科技融入生活真驚奇

▲成功晉級為「明日研究員」的21位科技小尖兵，其中最年輕的「明日研究員」才10歲。（圖／工研院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「我很喜歡工研院的科技，希望將來有機會可以成為科學家」、「能夠體驗工研院科技寶藏基地，讓我收穫很多」，工研院特別邀請參與科工館「啟動創新實驗場」闖關遊戲，積分達到2萬分以上、成功晉級為「明日研究員」的21位科技小尖兵，其中最年輕的「明日研究員」才10歲。「明日研究員」們於日前參訪工研院創新科技研發基地，對於許多新科技已應用在日常生活，像是具備高負載高續航力的無人機，已在消防救災和農業使用，還有不用一滴水就能夠染色，具備循環再利用的環保布料等，小尖兵們都大呼驚奇，並稱讚工研院的科技讓生活變讚！

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▲▼小小明日研究員深入科技大觀園。





工研院行銷傳播處處長林佳蓉表示，莘莘學子是國家未來的主人翁、未來的希望。工研院除致力以創新科技帶動產業發展外，也積極推動科技教育紮根培育新生代。為激發年輕學子對科技的學習興趣，工研院與科工館結合彼此在科研與教育的專長，創新建置的「啟動創新實驗場」十分受到喜歡愛新科技的學生歡迎，更有累積超過22萬分的「明日研究員」頭號粉絲。我們希望透過這個創新科技的實驗場域，讓學生們有機會更深入了解科技知識與創新應用，進而啟發更多對未來科技的想像與投入科技創新。

此次「明日研究員」之旅帶領小尖兵們參觀工研院在智慧機械、綠能科技、循環經濟、生醫產業、AI人工智慧以及科技農業等領域的成果，體驗這些新科技實際運用在產業及生活上，所帶來的便利與效益。例如環保節能的「超臨界流體染色與機能化同步技術」，染色過程中不用一滴水，還能同時賦予布料吸濕排汗等機能，已經在紡織業實際應用；還有已進行試量產的「染料敏化太陽能電池技術」，即使在室內照度只有三根蠟燭光度的弱光環境下，依舊能產生電力，驅動電動窗簾升降；以及全球首創先進生醫科技的「泡沫式人工腦膜技術」，能夠造福病患等。

▲▼驗證課本知識，科技小尖兵訪工研院大呼驚奇。

即將升上高一的傅同學對「鈣迴路捕獲二氧化碳技術」最感興趣，原因是他發現國中學到的化學原理真的應用在真實生活中，覺得深受感動並對學習新科技產生更多熱情。另外，來自台北的12歲葉同學，這二年每到寒暑假，就會從台北到高雄參觀「啟動創新實驗場」，已超過十多次，對於能夠實地參訪工研院許多新科技，特別是已經應用在警政、水利、交通等的「無人機隊技術」備感興趣，熱愛科學的他希望未來能成為一名科學家。此外並參訪「創新機械實驗室」，試乘機械升降椅，體會智慧機械帶來的便利生活；參觀「LED照明實驗室」，體驗隨著時間變化光線的智能LED燈，透過智慧照明感受不色溫營造的多樣化情境氛圍；還有了解可監控全院近百棟建築物電力的iPower系統，以集會聰明調控建築物耗能的智慧型建築物能源管理系統（iBEMS）等。此趟豐富的科技體驗之旅，讓這群小尖兵嘖嘖稱奇，對創新科技有更深刻的認知。

參加「明日研究員」活動的小尖兵們紛紛表示，這次親訪工研院創新研發基地收獲滿滿，不但驗證課本學習到的知識實際應用在科技上，了解科技對生活帶來許多便利與美好，甚至有人希望未來有機會加入工研院，從事科技研發。工研院用心耕耘科普教育，希望藉由「啟動創新實驗場」與相關活動啟發更多年輕學子，為培養未來的科技生力軍貢獻心力。

工研院與高雄科工館攜手打造「啟動創新實驗場」常設展，具備三大特色：(1)首創創新技術含量最高的科技教育展覽，展出近40項前瞻科技，(2)首創智能化平板互動功能，透過闖關遊戲認識科技新知，(3)結合國高中課綱內容，首創探索學習讓課本立體化，達到寓教於樂的目的。自2017年4月營運至今，已吸引超過15萬人次前往參觀，成為全國各級學校的校外教學參觀熱點。