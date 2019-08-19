57歲大叔約鮮肉男房仲看房　突問「打手槍嗎」秒扯拉鍊伸進去…下場曝

▲過往傳出看房被性騷擾多為女房仲；然而男房仲也會遇到類似情況。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

擔任房仲業務的男子小許（化名）接到57歲江男電話後，帶對方到一處二手屋看房，卻被對方話鋒一轉突然問道「有沒有在看A片」，轉眼間褲襠拉鏈被拉開，下體就要被摸到了。他立刻阻止對方，之後趁著載江男離開現場時，直接開到警局報案。江男坦承拉開拉鏈，但否認有「摸到鳥」，仍被台中地院法官依違反性騷擾防治法判拘役50日，易科罰金5萬元。

判決書指出，江男於2018年10月29日下午打給話給房仲業者小許，表示對一間二手屋有興趣想前往看房，隨後讓小許開車載去5樓現場。小許逐一介紹屋況和格局，卻隱約感覺到對方不正經，似乎沒有沒有真的想要看房。

當下四處無人，江男突然轉開話題劈頭就問「有沒有在看A片」、「手機裡有沒有A片」、「會不會打手槍」等。小許一開始假裝沒聽到，也沒有搭話，褲檔拉鏈卻突然被熟練地拉下，還差點被江男伸手進去猥褻，他嚇得立刻擋掉對方，大喊「幹什麼」！之後小許趁著開車載江男離開，直接開到豐原分局報案。

江男供稱的確拉開了小許拉鏈，但還沒有摸到對方下體；他之後在法庭上坦承犯下，和對方私下和解。不過到現在都還沒有賠償半毛錢，便被法官判處拘役50天，得易科罰金5萬元。