　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

57歲大叔約鮮肉男房仲看房　突問「打手槍嗎」秒扯拉鍊伸進去…下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 西裝,領帶,科技。（圖／Pixabay）

▲過往傳出看房被性騷擾多為女房仲；然而男房仲也會遇到類似情況。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

擔任房仲業務的男子小許（化名）接到57歲江男電話後，帶對方到一處二手屋看房，卻被對方話鋒一轉突然問道「有沒有在看A片」，轉眼間褲襠拉鏈被拉開，下體就要被摸到了。他立刻阻止對方，之後趁著載江男離開現場時，直接開到警局報案。江男坦承拉開拉鏈，但否認有「摸到鳥」，仍被台中地院法官依違反性騷擾防治法判拘役50日，易科罰金5萬元。

判決書指出，江男於2018年10月29日下午打給話給房仲業者小許，表示對一間二手屋有興趣想前往看房，隨後讓小許開車載去5樓現場。小許逐一介紹屋況和格局，卻隱約感覺到對方不正經，似乎沒有沒有真的想要看房。

當下四處無人，江男突然轉開話題劈頭就問「有沒有在看A片」、「手機裡有沒有A片」、「會不會打手槍」等。小許一開始假裝沒聽到，也沒有搭話，褲檔拉鏈卻突然被熟練地拉下，還差點被江男伸手進去猥褻，他嚇得立刻擋掉對方，大喊「幹什麼」！之後小許趁著開車載江男離開，直接開到豐原分局報案。

江男供稱的確拉開了小許拉鏈，但還沒有摸到對方下體；他之後在法庭上坦承犯下，和對方私下和解。不過到現在都還沒有賠償半毛錢，便被法官判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

ET快訊
陌生女搭車睡倒隔壁肩膀…仔細一看「躺到大咖女神身上」
台灣第一人！10歲男孩摘《寶可夢》世界大賽冠軍　全程披國旗上

關鍵字：台中,房仲,性騷擾,拘役

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園科技廠「雙氧水管線」爆炸！車主遭化學液體擊中：差點回不了家

蘇花路樹倒塌砸車！　MX5前後擋風玻璃全破車身也受損

剛考到駕照！高中生開媽媽車訪友　「過彎失控」撞護欄180度翻車

小型起重機輾斃單車婦！死者「爆頭+上半身碎裂」家屬悲慟跪地

台中大雨路樹倒「橫跨路面」壓毀2車　記者拍攝踩空1米摔傷

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」！不明化學液體狂濺　目擊車主：超級臭

57歲大叔約鮮肉男房仲看房　突問「打手槍嗎」秒扯拉鍊伸進去…下場曝

錄音檔曝光！高雄15歲男慘被好友爸脫褲「前後猥褻」　逃家18天患創傷症候群

快訊／八里貨車打滑失控「撞進麵攤」　碎玻璃飛散…3人濺血送醫

快訊／台中女暗夜墜樓…「撞破賓士車頂」卡車內！意識不清急送醫

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

桃園科技廠「雙氧水管線」爆炸！車主遭化學液體擊中：差點回不了家

蘇花路樹倒塌砸車！　MX5前後擋風玻璃全破車身也受損

剛考到駕照！高中生開媽媽車訪友　「過彎失控」撞護欄180度翻車

小型起重機輾斃單車婦！死者「爆頭+上半身碎裂」家屬悲慟跪地

台中大雨路樹倒「橫跨路面」壓毀2車　記者拍攝踩空1米摔傷

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」！不明化學液體狂濺　目擊車主：超級臭

57歲大叔約鮮肉男房仲看房　突問「打手槍嗎」秒扯拉鍊伸進去…下場曝

錄音檔曝光！高雄15歲男慘被好友爸脫褲「前後猥褻」　逃家18天患創傷症候群

快訊／八里貨車打滑失控「撞進麵攤」　碎玻璃飛散…3人濺血送醫

快訊／台中女暗夜墜樓…「撞破賓士車頂」卡車內！意識不清急送醫

向佐郭碧婷「生子計畫」曝光！　神仙眷侶樣甜蜜爆擊…羨煞網友

王建民赴美鼓勵林凱威　張進德代打選保送

郭台銘下週行程滿檔　國民黨：正在協調安排中

手刀準備！《聲林》鄭可強「生日音樂會」8/19開放售票

士林「天空樹遊戲場」夜間點燈超夢幻！還有隱藏版月亮鞦韆

雲端最有錢／打敗AI的操盤手　教你10年滾出5000萬

從小扎根！掌握「一人一才藝」　康橋孩童贏在軟實力

「她很緊張我保護她」　李慶隆十指緊扣李佳芬 沈默2天回應了

阿翔「做到4件事」讓人心軟！　Grace發聲神助攻…懺悔61天火速復出爆內幕

美麗商機噴發！國內智庫：「綠色化妝品」成風潮　台灣有3大優勢加持　

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

他開大黃蜂把美女業務！2小時內..

修冷氣修到床上！水電工「纏綿老..

剛說出門吃飯！他落軌遭撞斃…父..

北車男落軌遭輾斃　司機顫抖：剛..

贈長孫116萬土地　阿公反悔慘..

女友想分手　男友嗆裸照上傳A片..

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃..

深夜停車場亮光！詭異男留下「神..

陪中暑婦下山…石碇登山隊7人遭..

苗栗頭份民宅起火！2人一度困火..

公車撞中央分隔島乘客受傷送醫

輕軌車廂被噴漆　19歲男抓到了

汐止「馬路格鬥場」！駕駛騎士幹..

汐止午後超狂風雨！多處積淹水達..

更多熱門

相關新聞

台中路樹倒「橫跨路面」壓毀2車

19日凌晨4點多，西屯區福雅路上有棵20多年的路樹倒下，壓毀兩部自小客車，樹體橫跨整個馬路，消防人員到場見無法處理，立即通知建設局、環保局；另有名電視台攝影男記者，趕到現場拍攝時未注意分隔島高低差，不慎從1公尺高跌落，所幸送醫後並無大礙。警方表示，該路段已於8點50分清除完畢，恢復通行。

一中街「野生郭靜」視障古梅馨被趕走！一天取締3次

台中女墜樓　撞破賓士車頂卡車內

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

長髮女「肉身擋特斯拉」遭狂叭　警方回應了

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

北北基12縣市大雨特報　全台連下2天防致災降雨

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面