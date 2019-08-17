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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／網購蕾絲安全褲！快遞員私加好友問「穿上了嗎？」　她氣炸晾出鹹濕對話

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記者洪珮瑄／綜合報導

大陸吉林省一名郭姓女網友在網路上爆料，自己近日買了一件蕾絲安全褲，沒想到卻遭到送貨的快遞員騷擾。她表示，該名葉姓快遞員離去之後，私下加了自己的微信好友，還問「穿上了嗎？」，一連串失禮言語，讓她氣得將對話截圖PO上網。

▲網購蕾絲安全褲！快遞員私加好友問「穿上了嗎？」　她氣炸晾出鹹濕對話（圖／翻攝新京報）

▲快遞員透過包裹上的資訊加郭女的好友。（圖／翻攝新京報）

綜合陸媒報導，該名快遞員在送貨前透過包裹上的資訊，私自加了郭女的微信好友。郭女表示，「當時看到他說他是送快遞的，我以為是包裹出了什麼問題，便問他快遞怎麼了，沒想到對方竟回，『妳買的是蕾絲安全褲對吧』，瞬間感到一陣尷尬。」

▲網購蕾絲安全褲！快遞員私加好友問「穿上了嗎？」　她氣炸晾出鹹濕對話（圖／翻攝南方都市報）

▲快遞員對郭女說話輕浮。（圖／翻攝南方都市報）

郭女在11日當天收到了包裹，半夜又收到該名快遞員傳的訊息。她表示，「對方剛開始詢問我多大了，因為看他不像正經聊天的，所以我就直接問他有什麼事，他說想和我聊聊，還問我快遞收到了嗎，當時我沒回，他還繼續追問，『怎麼不說話』。」

▲網購蕾絲安全褲！快遞員私加好友問「穿上了嗎？」　她氣炸晾出鹹濕對話（圖／翻攝新京報）

▲包裹上標明物品內容。（圖／翻攝新京報）

從郭女PO出的對話截圖上可看見，快遞員不僅對郭女買的東西瞭若指掌，還不斷問「穿上了嗎」、「怎不穿呢」、「老性感了」、「還想聞呢」等騷擾言語，甚至回覆「想和你聊聊」、「妳多大了」、「等我下班找妳」等，回應相當輕浮。事後，郭女便打到快遞公司投訴該名員工。

新京報報導指出，事發之後，該名葉姓快遞員表示，「我沒有什麼要說的，我已經離職了，公司已機和我聯繫，我就是因為這事離職的。」據悉，該間快遞公司事後經過內部調查，確認真有此事，因此便將涉事的快遞員開除，並且表示，之後會進一步加強員工管理。

ET快訊
17歲妹肚子詭異隆起　醫開刀驚見「畸形雙胞胎半屍」化成腫瘤塞

關鍵字：蕾絲安全褲,快遞員,網購,穿,好友,對話

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