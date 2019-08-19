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蔡英文用國家機器打選戰？　政壇「寒蟬效應」浮現

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▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜因為在過年期間打麻將的照片被外露後，質疑總統蔡英文利用國家機器監控他，引發社會一片熱議。藍營核心人士表示，在野政治人物現在都非常小心，例如韓國瑜在某些行程就改搭計程車，部分顧問團名單也沒列出來，就是怕一舉一動都遭到掌握，「有沒有監控民進黨自己最清楚」，現在政壇正浮現「寒蟬效應」。

韓國瑜在過年期間打麻將照遭到曝光，韓國瑜看到照片後認為家人跟自己都被國家機器監控，此言一出卻被總統蔡英文、蘇貞昌連忙異口同聲的回應「國家機器很忙，沒空管你」，不管兩人是不是套好招，但選舉口水攻防戰就此展開。

韓國瑜顧問團總召、前行政院長張善政就在記者會上表示，「我請蔡總統摸著良心，到媽祖、關公廟前說你有沒有打壓韓國瑜？今天公布名單後會不會納入監聽範圍？蔡總統你聽到我的話，請你到媽祖、關公面前發誓」。

究竟用國家機器監控是傳聞還是惡意指控，黨政人士表示，民進黨政府上台以來，毫不避諱用黨產會和促轉會等「國家機器」清算在野黨，在民進黨初選的時候，不管是賴清德的公開、私下行程都遭到曝光，賴清德當時就曾抱怨受到國家機器監控，「賴清德就是這樣被蔡英文幹掉！」所以現在連韓國瑜在高雄都不敢住在官邸，未料最後連私人住處都曝光。

藍營核心人士則說，事實上，不只是韓國瑜，就連黨主席吳敦義的行蹤也早已無所遁形，因此藍營政治人物現在都非常小心，例如韓國瑜在某些行程就改搭計程車，部分顧問團名單也沒列出來，就是怕一舉一動都遭到掌握，「有沒有監控民進黨自己最清楚」，現在政壇正浮現「寒蟬效應」。

該人士也感嘆，台灣這一塊小島充斥藍綠對立，但就算意識型態不同，當初馬政府在執政的時候，非常尊重民主體制，絕對不可能出現用國家機器監控敵對陣營或人民的惡劣手段；如今，蔡政府上任後大搞對立，尤其民進黨在去年敗選後，狂撒行政資源拼選舉，藍營不會感到吃虧，反倒是人民才是最大受害者。

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關鍵字：蔡英文,國家機器,韓國瑜

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