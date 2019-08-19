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影／我車著火啦！　司機駕貨車直衝消防隊　「機智vs.危險」網戰翻

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記者曾俊豪／綜合報導

車開到一半起火燃燒，該怎麼辦？湖北一名貨車司機16日下午開車經過白浪經濟技術開發區時，突然發現後方貨物起火燃燒，這名司機急中生智，直接將車輛開往不遠的消防隊，並打電話報警，讓消防隊準備救火。雖然消防隊最終撲滅火勢，但司機的舉動卻引起網友論戰，有人稱讚他機智，也有人直呼太危險。

據《中新短視頻》曝光的畫面，這輛貨車後方的貨物正在燃燒，而且火勢不小，原來司機正開著貨車朝三公里外的消防隊而去。畫面中，還聽到他邊打電話，表示「我車著火了！趕緊到你們消防隊！」

▲▼貨車失火，駕駛直奔消防隊。（圖／翻攝中新視頻）

▲著火的貨車失火在馬路上疾駛。（圖／翻攝中新視頻）

聽到司機的聲音，電話另一頭也立刻回覆「好，哪個消防隊門口？」司機接著表示，「就在白浪路，白浪路。」接著，便看到貨車抵達消防隊門口，現場消防隊員也以最快的速度出動，撲滅火勢，並利用工具對車內的貨物進行冷卻處理。

影片上傳網路後，司機的應變能力引起網友討論。有人認為司機非常機智，在緊急情況下迅速想到解決辦法，甚至有人稱他為教科書式司機。不過也有網友表示，「司機這樣做太危險了，路上還有其他行人和車輛，萬一傷及無辜後果不堪設想」、「這種做法不提倡，司機當下應該即時停車，遠離貨車並撥打119。」

▲▼貨車失火，駕駛直奔消防隊。（圖／翻攝中新視頻）

▲貨車失火，司機駕車直奔消防隊。（圖／翻攝中新視頻）

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關鍵字：貨車,失火,消防隊,湖北

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