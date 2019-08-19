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美學者楊力宇逝世享壽86歲　鄧小平1983年會見他首提「一國兩制」

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▲▼鄧小平會見楊力宇教授。（圖／翻攝自大陸國防部官網）

▲鄧小平1983年6月26日會見楊力宇教授。（圖／翻攝自大陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國西東大學教授楊力宇8月17日因病過世，享壽86歲。鄧小平1983年6月26日赴美會見楊力宇時全面闡述「一國兩制」偉大設想，首次提出了實現台灣和大陸和平統一六條主張、即鄧六條。

當時，還有中共中央政治局委員、中央軍委副主席兼秘書長楊尚昆，中共中央書記處書記、中央宣傳部部長鄧力群，中央對台工作領導小組副組長汪鋒，中國社會科學院院長馬洪等人陪同。

楊力宇畢業於台灣大學，1961年赴美留學，1970年獲史丹福大學博士學位。他曾在2004年08月10日回憶，當年與鄧小平談話開始時，他就強力批評大陸對台的武力威脅以及在國際上孤立台灣。他指出，大陸必須在武力及外交兩大問題上展現善意。

鄧六條重點如下：

一，台灣問題的核心是祖國統一。和平統一已成為國共兩黨的共同語言，但不是我吃掉你，也不是你吃掉我。

二，要實現統一，就要有一個適當的方式，建議舉行兩黨平等會談，實行第三次合作，而不提中央和地方談判。雙方達成協議後，可以正式宣佈，但不允許外國插手，那只能意味著中國還未獨立，後患無窮。

三，不贊成完全自治的提法，完全自治就是兩個中國。自治應有一定的限度，條件是不能損害統一的國家利益。

四，三民主義統一中國是不現實的。

五，堅持一個中國，制度可以不同，但在國際上代表中國的，只能是中華人民共和國。

六，統一後，台灣特別行政區可以有自己的獨立性，可以實行與大陸不同的制度，可以有其他省市自治區所沒有而為自己所獨有的某些權力。

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關鍵字：楊力宇,鄧小平,一國兩制

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