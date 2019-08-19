剛考到駕照！高中生開媽媽車訪友　「過彎失控」撞護欄180度翻車

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名高三男學生（18歲），上個月剛考取駕照，19日一早要到苗栗市區找朋友，開車行經台6線後龍段時，因天雨路滑加上操作不慎，失控撞上護欄後翻車；消防人員到場後李生已自行脫困，所幸沒有大礙，至於肇事原因正待警方調查。

▲李姓高三學生開著媽媽的車，因天雨路滑加上操作不慎，失控撞上護欄翻車，所幸沒有受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲車輛四輪朝天，翻覆在馬路中間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，李生目前還是1名在學的高三學生，上個月才剛考上駕照，想趁著暑假期間到苗栗市區找同學玩；19日早上8時許，開著媽媽的車，行經台6線6公里處時，疑似車速過快，又加上操作不慎，在1處下坡轉彎處煞車不及，失控撞上中央分隔島護欄，因衝擊力道大，導致車輛翻車而四輪朝天，連人帶車滑行將近50公尺後自行爬出等待救援。

救援人員抵達現場時，車輛翻覆在路中間，李生因為一時緊張，見媒體到場採訪，直衝民宅躲避，員警到場後施以酒測，酒測值也為零；也將李生帶回派出所詢問，以釐清事發經過。

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▲▼李姓學生見記者到場採訪，連忙衝至民宅躲藏，警方到場後將他帶回詢問。（圖／記者黃孟珍翻攝）