桃園科技廠「雙氧水管線」爆炸！車主遭化學液體擊中：差點回不了家

▲環保科技廠管線爆炸，化學液體噴飛。（圖／林姓民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區環保科技園區台鎔科技公司，18日午驚傳雙氧水管線爆炸，大量化學液體噴飛，一位林姓民眾駕車行駛在高架道路上適巧被擊中，宛如全車洗泡泡浴般，只能用雨刷不斷的來回刮除，並稱「差點回不了家」。消防局表示，指揮中心接獲報案後立即通報相關單位處理，所幸現場無人員傷亡，後續交由交由北區環事專業技術小組處理。

▲全車像暴雨淋過，只能雨刷不斷刮。（圖／林姓民眾提供）

社群「我是觀音人」指稱，這家位於環科路上「台鎔科技」發生爆炸事件，卻沒有新聞報導；網友回應「超級臭」、「太扯」、「真恐佈」、「小心車報廢快去洗車」，並建議拍照存證後再去洗車，向工廠求償，更有劉姓網友說男友自動加班到公司寫報結困申還被噴成這樣，真的很生氣。

▲停在路旁車輛被化學液體擊中淋過痕跡。（圖／劉姓民眾提供）

消防局表示，18日16時58分許接獲報案，位於觀音區環科路有爆炸聲的情況，請求派員前往協助，到達現場未見火煙，後續北區環事專業技術小組到達現場處理。大潭里長彭明聰表示，經向台鎔公司查詢為廠內的雙氧水管線爆破，所幸廠內無人傷亡。

但適巧行駛台61線高架道路上林姓自小客車駕駛，則全車像被暴雨淋過一般，惡臭的化學臭味，一直開空調都不能去除，他在社群臉書上表示，「覺得嚇壞了」「差點回不了家」「真是太恐佈」。

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