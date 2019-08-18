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沙鹿茶館狙殺案3月仍未破　2槍手已偷渡柬埔寨

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▲▼沙鹿風大茶館槍擊。（圖／記者李忠憲攝）

▲沙鹿茶館槍擊案至今3個月，茶館已停業，2嫌則偷渡到柬埔寨。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦沙鹿茶館槍擊案事發至今滿3個月，茶館已結束營業，專案小組卻遲未緝獲行兇的陳姓男子及李姓少年，據了解，陳、李2人確定偷渡到柬埔寨，刑事局已派員追緝中。

這起槍擊案發生在今年5月18日，位於沙鹿區中山路某家茶館中午左右傳出連續槍響，2名黑衣男子下車就亮出長短槍各一把，先在店外掃射史姓男子再追進店裡追殺，史男全身被打成蜂窩倒地，送醫不治，一對夫妻遭流彈波及，所幸沒有生命危險。

▲▼台中風大茶館槍擊案。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方事發後立刻拉封鎖線，地上滿是彈殼。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼沙鹿茶館槍擊，1男死亡夫妻檔遭流彈波及。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼槍手在茶館開槍殺人後，開車逃逸並放火燒車滅證。（圖／記者李忠憲攝）

▲槍手在茶館開槍殺人後，開車逃逸並放火燒車滅證。（圖／記者李忠憲攝）

警方隨即成立專案小組，經調查發現，行兇2男分別為陳姓男子與李姓少年，2人火力強大，前一天先租2部小客車，將其中一部放在嘉陽高中對面公墓，行兇後到公墓換車，將原車燒毀，接著再開往苗栗，再度將車放火燒毀，從此行蹤不明。

警方雖立刻報請檢察官通報境管，以防2嫌逃亡國外，但2男疑有幕後主使者負責接應，在事發後，道上就已有傳言2人已偷渡到國外，只是當時警方以偵查不公開為由，拒絕證實。5月底時，專案小組也接獲情資，2嫌在高雄出沒，大批幹員雖荷槍實彈前往追捕，但最後落空。

▲▼沙鹿風大茶館槍擊。（圖／記者李忠憲攝）

▲茶館已停業，落地窗玻璃滿滿是彈孔。（圖／記者李忠憲攝）

槍擊案發生至今已3個月，茶館早已宣布停業，民眾對於槍擊案何時能破，依然十分關注。

據了解，陳男與李少已確認透過偷渡方式逃往柬埔寨躲藏，至於是否在今年7月就偷渡，警方不願證實，但刑事局國際科幹員已前往柬國追緝中。

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關鍵字：槍擊,茶館,沙鹿,台中市,火燒車,清水分局,柬埔寨,偷渡

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