為了韓國瑜2千萬！潘恒旭大爆炸連8篇文狂轟　楊秋興回酸：被瘋狗咬

▲潘恒旭在自己臉書轉PO「背骨男孩」惡搞圖，但隨後就刪文。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

記者李唯甄／高雄報導

一筆2千萬的款項，意外點燃高雄觀光局長潘恒旭、和前高雄縣長楊秋興兩人之間的戰火！雙方隔空互嗆數日，楊秋興18日早上又在臉書發文「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」，暗酸潘恒旭；潘則指名道姓回擊「楊秋興前縣長：在打狗高雄，都不敢跟我去三鳳宮發誓對賭了，你算什麼男人！」。

高雄市長韓國瑜去年打選戰的政治獻金細項公布，其中2千萬給了潘恒旭親姊姊開的廣告公司，引來楊秋興暗指「洗錢」，還稱潘恒旭是「紅衛兵」，讓潘氣得在臉書連發3篇文回擊；第一篇在16日下午3點多發布，內文指名道姓：「敬告楊秋興前縣長，ㄧ家16年的行銷公司被你抹黑爲紅衛兵、洗錢公司，你身為政治前輩，不改情緒勒索、背叛背骨、翻臉無情本性，我為你感到悲哀跟丟臉」，還要楊秋興一起到佛光山對帳對質，「看誰在菩薩前爆炸」。

▲潘恒旭爆料楊秋興想爭取台灣民眾黨不分區立委。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

第二篇隔了一個小時後發出，潘恒旭PO出楊秋興以前受訪的截圖，註記寫下「昔日今日變臉翻書？小肚雞腸？」；第三篇則轉貼知名中醫診所廣告圖，網友將楊秋興惡搞成「背骨男孩」，但這則貼文隨後遭到刪除，潘恒旭在當晚9點多，改PO出第四篇文章，內文寫道「去年高雄市長勝選隔天在蓮潭會館會議，就是楊前縣長公子通報媒體來拍攝並受訪，愛吃假小二（客氣），所願未遂，楊秋興先生翻臉如翻書，記仇記恨，宛如恐怖情人的行徑，這幾天發言情緒失控惱羞成怒，口不擇言，鬼扯連篇，我好擔心您以後下割舌地獄吞火焰」，最後不忘嗆聲「去你紅衛兵」。

到了晚上近11點，潘恒旭又轉貼當初自家廣告公司做的影片，感性寫下「我曾經的旭創意始於2002年，創業16年，作品無數，如果不是來高雄，我還真捨不得放棄它」；接著話鋒一轉、又再嗆聲「楊秋興說旭創意是洗錢公司真是不識字又沒衛生又污辱人」。

▲潘恒旭因為2千萬事件，火力全開狂轟楊秋興。（圖／記者吳奕靖攝）

18日早上7點多，潘恒旭餘怒未消，又再爆料楊秋興正爭取進入台灣民眾黨不分區立委名單，狂酸「其實不用這麼麻煩，您就自創「背骨黨」自任黨主席」，連續6篇文章狂轟、戰力滿點；楊秋興接受《ETtoday新聞雲》記者電話訪問時，只說潘恒旭是在轉移焦點、「還是趕快把2000萬交代清楚吧！」。

隔天，楊秋興終於在19日早上PO文回擊「俗語道被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？值此七月鬼節，真的是鬼人鬼話連篇！！」，暗酸潘恒旭；潘隨後又馬上指名道姓回擊「男不做楊秋興、女不為黃光芹」；接著又PO出神像照片寫下：「楊秋興前縣長：在打狗高雄都不敢跟我去三鳳宮發誓對賭了，你算什麼男人！」，雙方隔空交火，讓這場2千萬的戰火持續延燒。

▲楊秋興和潘恒旭18日又在臉書互槓。（圖／翻攝自楊秋興、潘恒旭臉書）