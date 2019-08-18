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450萬馬莎拉蒂借同事開！　高速衝進魚塘...車主「親眼看水刑」悲：才領3hr

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▲新買的馬莎拉蒂3小時後就衝進魚塘，車主只能遠遠看著。（圖／翻攝自北青報）

▲新買的馬莎拉蒂3小時後就衝進魚塘，車主只能遠遠看著。（圖／翻攝自北青報）

記者劉亭／綜合報導

廣東省珠海市一名男子16日剛領了新買的百萬人民幣（約新台幣450萬）馬莎拉蒂，大氣借給同事試車，沒想到3小時後卻在淇澳島一頭栽進魚塘中，車上3男1女全部被困，又由於天氣不佳，自己只能看著愛車泡水中，水位還越來越高。

根據《北青報》報導，交警部門16日下午2時48分接獲通報，一輛白色小車飛進了淇澳紅樹林盡頭的魚塘裡，車內有人被困。交警抵達現場發現，一輛無牌號的白色瑪莎拉蒂小車斜著壓在魚塘邊上，車身後半部分泡在了水裡，旁邊有3男1女站在旁邊，但卻被困在魚塘中間的雜草堆上，與警方中間隔著河。酒精測試結果顯示4人都沒有喝酒。

據了解，當時開車的穿藍色襯衫的梁男，而車主則是穿黑衣的李男，兩人是軟體公司的同事。李某前一天才辦好馬莎拉蒂的登記手續，16日提完車到公司後，忍不住興奮的心情，把好消息跟梁某分享。

▲新買的馬莎拉蒂3小時後就衝進魚塘，車主只能遠遠看著。（圖／翻攝自北青報）

▲車內4人逃出來站在孤島上，等待警方救援。（圖／翻攝自北青報）

李男看到梁男好奇又躍躍欲試的眼神，因此提議開著新車去兜風，另外又邀請了2位同事一起同樂。梁男就開著馬莎拉蒂一路飛奔到淇澳島，很快開到了紅樹林盡頭，眼見前方沒有路，梁男開進了左轉車道準備轉彎，但他沒有減速，高速過彎，車子瞬間偏了方向，直直向前飛出。

這時後雖然梁男奮力踩剎車，在路上留下2條2、30公尺長的黑色刹車痕，伴隨著刺耳的刹車聲和尖叫聲，瑪莎拉蒂擦過人行道，穿過草地，跨過電線，直接飛進了魚塘。所幸車上4人反應迅速，車一進水就立刻打開車門逃生，並沒有受傷。

人雖然上岸了，但車子卻泡在水裡，而且因為沒有路通往魚塘，吊車工作相當困難，當天下午還下起了雷暴雨，吊車因此只能暫停工作，而魚塘因為雨水，水位不斷上升，不知到是否會把整台馬莎拉蒂淹掉。車主李男無奈地向警方表示，「剛提的車，前後才三個小時……」，不幸中的大幸是車輛已經買了保險。

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關鍵字：馬莎拉蒂,名車,泡水車,珠海

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