難民營長大的孩子用藝術撫慰歷史傷口　柬埔寨Phare馬戲團－藝術家的搖籃

▲法爾藝術學院創辦人之一Vandaul Bamdaul。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／柬埔寨報導

柬埔寨是近年許多觀光客選擇旅遊的地方，除了最著名的世界文化遺產吳哥窟外，也有一個「馬戲團」，但這個馬戲團沒有大象走鋼索、也沒有猴子騎單車，這個馬戲團是人體雜技馬戲團，有人稱它為「東南亞太陽馬戲團」。而這個馬戲團的成立，可追朔到柬埔寨的一段血腥沉痛的歷史。

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用藝術治療心靈 法爾藝術學院供1200貧困學生就讀

這間東南亞太陽馬戲團叫做「法爾柬埔寨馬戲團 」（Phare, The Cambodian Circus）。提到最初馬戲團的成立，創辦人之一的Vandaul Bamdaul指出，自己生在柬越戰爭後的1986年，當時住在泰國邊近的難民營遇到一位女法國老師教難民們畫畫、雕刻，利用藝術撫慰人心，讓他們走出戰後症候創傷群，一直到1994年，他們終於回到了柬埔寨，那時法國老師問他們，「未來想做什麼」，9位創辦人一口同聲表示，他們還想繼續做藝術，在大家的努力下，法爾藝術學院Phare Ponleu Selpak Association（PPSA）在柬埔寨馬德望成立了。

▲Phare馬戲團園區販售學生創作商品。（圖／記者崔至雲攝）

法爾藝術學院讓馬德望的孩子可以免費學習藝術，用藝術治癒心靈。Bamdaul說，一開始只有一間簡陋的木屋教室，提供基礎繪畫課程，有很長的一段時間老師們都沒有薪水，甚至沒有繪畫的工具，他們還掏腰包到泰國買材料，但他們不怕苦，一心只想要做自己想做的事情-「藝術創作」，終於一步一步的努力，建立了小有規模的藝術學校。

在他們努力實踐目標的同時，當地的NGO團體也從中支持他們，甚至提供獎學金給學生，讓馬德望許多家庭的孩子願意到PPSA藝術學校上課，賺取獎學金補貼家用。Bamdaul指出，現在的PPSA除了藝術學校也成立公立學校，求學年齡從3歲至18歲都有，目前已有1200多位學生，在去年為止該校都是供學生免費就讀，從今年開始學校才針對每位學生的家庭經濟狀況，收取些微的學費。

問到PPSA未來的目標，Bamdaul微笑表示，只要自己有能力的一天，他們就會繼續讓PPSA走下去，看著學生成為職業藝術家，他們感到無比欣慰。

▲馬戲團執行長Dara Huot。（圖／記者崔至雲攝）

成立社會企業推廣藝術 畢業生將所學轉成謀生能力

20年下來，PPSA培育了許多藝術家，為了提供藝術家一個演出的舞台， PPSA找了畢業生Dara Huot（林國民），希望能透過社會企業的機制讓學校繼續營運，終於在2013年Phare馬戲團成立，讓學生畢業後能直接將所學轉換成謀生的能力，而Dara也成了馬戲團的執行長。

生在1980年、柬埔寨還有很多內戰的Dara回憶，記得當時家境不好，高中時上午到學校上課外，下午就會去法爾學校學習熱愛的藝術，畢業後因為在航站、飯店工作，因此常與學校出國表演的師生們聯繫，就在7年前學校創辦人與他聯繫，希望他可以加入法爾，並開創社會企業。Dara微笑說，「身為柬埔寨人，我應該回饋給柬埔寨」，終於在2013年Phare馬戲團成立，他希望透過自己的力量，帶給柬埔寨不一樣的未來。

Dara表示，自己從沒做過領導者，這幾年不僅自己學習如何成為好的領導者，更傳達員工「I CAN」的重要。起初聽到「I CAN」很多人不僅很疑惑，Dara解釋，柬埔寨人其實不太會管理自己的人生，常常依賴他人，因此希望透過「I CAN」這兩個字，讓團員體會到，「自己就可以讓生活變得更好，不需要仰賴任何人」。

▲北醫學生為馬戲團團員上衛教課程。（圖／記者崔至雲攝）

Dara說，馬戲團表演者常常因為特技表演的關係受傷，但受傷卻不知道怎麼保護自己，因此，為了讓表演者更了解自身健康的意識以及健康管理，特別與台北醫學大學學生合作，希望透過學生們傳達的衛教等知識，順而執行到「I CAN」的力量。希望健康意識能像一顆種子一樣，在團員們心中慢慢發芽，最後也能照顧自己，期望未來能送學生到台灣學習醫療管理、運動管理等，讓表演者不僅有正確的知識，還能將這樣的知識傳授給更多柬埔寨人。

▲▼法爾馬戲團演出劇照。（圖／法爾馬戲團提供）

沒有大象的馬戲團 「東南亞太陽馬戲團」培育青年藝術家

Phare馬戲團成立至今已7個年頭，Phare沒有華麗的舞台和空中飛人的特技，但是整場演出也讓人目瞪口呆，憑著藝術青年的精湛特技及肢體演出，配合幽默動容的故事劇目，每晚吸引數百位觀光客購票入場。馬戲團目前有350個座位，Dara指出，為了讓更多遊客可以進來觀賞，今年預計將馬戲團帳篷增高1.4公尺、增加100個座位。

對於馬戲團的未來Dara提到三個目標，提經濟弱勢的柬埔寨的青年就業機會、支持法爾藝術學院，以及對柬埔寨的現代藝術做出貢獻。Dara指出，透過專業訓練以及人才培育，希望馬戲團能創造更多民眾就業機會，改善當地貧窮問題，提升柬埔寨文化在國際社會的能見度，並創作更多文創價值。Dara眼中有光的說，「我們相信，透過藝術創作能改變生命」。

▲法爾馬戲團演出劇照。（圖／法爾馬戲團提供）

