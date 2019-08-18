拜拜供品學問多！投其所好更靈驗　這支C/P值爆表普度祈福都適用

▲傳統會以胭脂水粉供奉媽祖以祈求美貌，女性想向城隍夫人、土地婆祈求家庭和樂，或是向註生娘娘祈求孕期、生產順利，都可以供奉美妝品，挑對供品更靈驗。（圖／資料照）



消費中心／綜合報導

農曆七月已過了一半，該普度的都普了嗎？說到普度，大家都會第一個想到「好兄弟」，但可別忘了「好姊妹」，中元普度的核心意義為的就是讓「好兄弟」、「好姊妹」們能享受人間一天的款待，所以農曆七月從月初到月底，街頭巷尾都會看到有人在拜拜，熱鬧滾滾。無論是拜神、祭祖或是祭拜好兄弟，供品怎麼挑可是一門學問，與其跟著別人一起拜，挑對供品投其所好更靈驗。

拜拜供品擺好擺滿 整桌人情味滿滿

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一般人拜拜準備的東西大多是吃的，雞鴨魚肉、餅乾水果，而且一定都會準備一大桌，符合台灣人澎湃的性格，但其實除了食品之外也可以準備用品，像是很多女生會拜土地婆、城隍夫人祈求家庭和樂，桌前擺放的是胭脂水粉、化妝品、保養品等，無論是想向註生娘娘祈求好孕、生產順利或求子，或是向媽祖許願能擁有美貌，都可準備女性需要的美妝品當供品。

▲普度拜拜也與時俱進，器物桌上物品越來越新潮，此為普度示意圖。（圖／雨都漫步Keelung For A Walk提供）

這樣的風格在普度時也相當常見，好兄弟、好姊妹們一路風塵僕僕，普度的器物桌上一定會擺放裝了清水的臉盆以及毛巾、牙刷、牙膏、香皂等，讓好兄弟、好姊妹們用餐前先梳洗一番，甚至還會準備鏡子與胭脂水粉，就是替「好姊妹」們著想，梳洗完還能「妝水水」，人情味滿滿。

時代在走 保養品要有

隨著時代進步，無論要拜的是神明、祖先、好兄弟好姊妹，既然誠心祭拜，那當然要以祂們的角度出發，也要跟上時代的腳步，拜拜的供品從傳統糕餅、三牲五果，變成餅乾零食、異國泡麵，器物桌擺放的東西也與時俱進，不只有象棋、紙牌等讓好兄弟們「娛樂一下」，美妝品種類也越來越多樣，面膜、指甲油、口紅、梳子、眉筆、乳液、眼霜……等，你想得到的通通有！

▲眼周肌膚乾襙易生細紋，使用眼霜是一定要的。（圖／取自Her和她官網）



據調查，每10個女生中，只有4位有使用眼霜的習慣，但眼周肌膚卻是最需要好好保養的，眼周肌膚乾燥容易生細紋，除了遠道而來的好姊妹們，就算是神明也一定要好好滋潤一下，才能美美地享用人們用心準備的澎湃美味。

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