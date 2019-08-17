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Live／反送中示威者「蛋洗旺角警署」強光射警　港警持盾驅散

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記者黃彥傑、陳以昇、柯振中／台北-香港 連線報導

香港反送中風波風波不斷，有示威者17日在紅磡、土瓜灣發起「光復紅土」遊行，抗議大陸旅行團影響當地民生。部分示威者晚間6點左右包圍旺角警署，使用強光照射港警、投擲雞蛋；警方晚間6點30分舉藍旗警告，要求示威者立刻解散，否則將動用武力。

有香港民眾17日發起「光復紅土」遊行，約有1000名示威者下午聚集在海心公園；隊伍聚集後，3點40分從公園出發，終點為黃埔街黃埔站A出口。遊行隊伍約在下午4點抵達終點，隨後有部分示威者轉往土瓜灣道、旺角警署等地。

【晚間5點40分】：旺角警署外發生警民對峙。有部分示威者包圍旺角警署，隔街使用藍色雷射筆照向警方、向旺角警署砸雞蛋；香港警察則持圓盾在警署外戒備，同時舉藍旗警告，要求示威者立刻解散，否則將動用武力。

【晚間7點00分】：示威者使用塑膠籃、公車站牌等物品，在街上設立路障；警方隨後持長盾進行驅趕。

【晚間7點16分】：港警持盾向民眾推進，同時要求示威者立刻解散。

【晚間7點23分】：港警持棍敲擊盾牌，發出驚心動魄的聲音，同時在旺角鬧區快步尋找示威者；一旁逛街民眾看見後，被嚇得不敢動。

【晚間7點28分】有警備車開到旺角鬧區；示威民眾在天橋上朝港警叫囂、向警備車砸保麗龍盒、垃圾桶等物品。

【晚間7點42分】部分示威者走入旺角新世紀廣場；港警將示威者驅趕到彌敦道。

【晚間7點50分】港警解除警報，已全面撤離。

▼港警持長盾驅趕示威民眾。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港警持長盾驅趕示威民眾。（圖／記者黃彥傑攝）

▼港警在旺角街頭持棍敲擊盾牌，發出聲音。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼紅土遊行反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼光復紅土遊行反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：反送中,反送中遊行,逃犯條例,光復紅土,旺角警署

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