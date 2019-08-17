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​爆眼球女子報平安「會努力多吃多睡」　感謝香港人：818維園見

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▲▼反送中遊行，有女性被橡膠子彈射穿護目鏡。（圖／路透）

▲香港811警民衝突中，有女性疑似遭擊中臉部造成眼睛受創。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

香港一名女子日前在示威活動中，眼球似中彈受傷，受到各界關注。女子17日透過家屬於網路發文，表示其目前狀況一切安好，會考慮進一步法律行動，並呼籲香港市民參與民陣18日舉行維園集會。

受傷女子的妹妹在連登討論區發文說，「家姐一切安好，請大家放心」，「家姐叫我轉告：多謝香港人，我會努力食多d，訓多d（吃多點，睡多點）！」文章中呼籲香港市民參加818維園集會，但要注意安全，「818也好，之後也好，不要讓仇恨蒙蔽你的雙眼，十年未晚阿！」文章說提到，要與對方「鬥長命」，做任何事之前要想清楚，有計畫，香港人最厲害的地方就是用腦。

文章中也澄清，除了一位代為貼文的朋友，女子從未授權任何人透露其隱私和情況，先前有人自稱為女子的哥哥，但文章指出，兩姊妹並沒有哥哥。

外界關心女子後續醫療費用適宜。香港「612人道支援基金 612 Humanitarian Relief Fund」先前表示，該名女子已經確認接受612人道支援基金援助其醫療開支。

612人道支援基金12日下午在臉書代發家屬訊息說，「我們是於8月11日，在尖沙咀，右眼受傷事主的家人。612人道支援基金已聯絡我們。我們同意由基金支援受傷家人的醫療開支。感謝大家關心。」

▼眼部受創女子的妹妹於網路上代姐發文報平安。（圖／翻攝LIHKG討論區）

▲▼香港眼部受創女子的妹妹，於網路代姐發文報平安。（圖／翻攝LIHKG討論區）

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,粵港澳要聞

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