公文大戰！　李佳芬回擊蘇貞昌：我先生喜歡分層負責





▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾、羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜自稱每天至少批10份公文，讓行政院長蘇貞昌直言「自己批的公文常常要分好幾批抱走，堆起來比人還高」。對此，韓國瑜妻子李佳芬16日出席蔡琴演場會表示，文官體制本就分層負責。她17日赴永康商圈受訪時再度強調，每個首長都有個人風格，「我先生他比較喜歡、傾向分層」。

李佳芬表示，蘇貞昌很辛苦大家知道，台灣蠻多事情，小到一個縣市政府，大到行政院，事情很多，但她還是要談，文官體制本就分層負責，要看首長願不願意放權，分層負責。

李佳芬指出，一個首長不該批所有公文，就像電視公司大老闆，所有記者基層都要上報，這不可能，要相信你下面的人能力，並分層負責 ，底下聽命看你臉色這不好，每個首長都有他的風格，「我先生他比較喜歡、傾向分層」。

對於李佳芬說法，蘇貞昌17日受訪時表示，人民選所有的行政首長，都應該要記住，人民託付的就是你要認真、在崗位上努力，首長更要以身作則，如果上面的人不專心、不用心、不努力、不守住崗位，下面絕對螺絲掉滿地，一定會出各種事情，人民會大大失望，「這也就是人民要求首長最起碼的努力跟責任，希望所有的首長都不要辜負人民的付託」。