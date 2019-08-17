LIVE／韓國瑜出席國政顧問團成軍　張善政擔任總召

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團17日正式成軍，下午5點在市長官邸表演廳召開記者會。稍早已公布完整名單，除了總召前行政院長張善政、副總召則有三位，分別為前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政務委員蔡玉玲，顧問團各小組共分成20個領域。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲張善政。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜的競選團隊除了在南北各成立競選辦公室外，國政顧問團17日正式成軍並公布小組名單。兩岸政策方面，由淡江兩岸研究中心主任張五岳、國民黨智庫副執行長的林祖嘉兩人負責。張五岳深受藍綠雙方青睞，曾擔任台北市長柯文哲及前總統馬英九的重要幕僚。林祖嘉有兩岸國際方面的經驗，曾任國家發展委員會主任委員、行政院陸委會副主委、台港經濟文化合作策進會董事長。

▲韓國瑜、張善政。（圖／記者李毓康攝）

晚間出席記者位的顧問包括張善政、杜紫軍、李鴻源、蔡玉玲、趙建⺠、何思因、蘇永欽、羅瑩雪、廖達琪、黃富源、陳威仁、成之約、高寶華、林祖嘉、徐爵⺠、曾銘宗、陳保基、錢宗良、王淑美、吳詣泓、陳建宇、魏國彥、李家維、王明鉅、蔡明忠、馮燕、吳清基、張碧娟。

完整國政顧問團名單：

兩岸組：

趙建⺠（召集人）：現任中國文化大學社會科學院院⻑、前行政院大陸委員會副主任委員。

蘇起：現任台北論壇基金會董事⻑、前國安會秘書⻑。

陳德昇：政治大學國際關係研究中心研究員、前國家安會諮詢委員

張五岳：淡江大學兩岸關係研究中心主任、前國家政策研究中心大陸組召集人。

王信賢：國立政治大學東亞研究所教授兼所⻑ 。

朱新⺠：國立政治大學外交學系教授、前公投審議委員會主委 。

左正東：國立台灣大學政治學系教授、臺灣安全研究中心特約研究員。

馬紹章：前任海基會副董事⻑兼副秘書⻑暨發言人。

外交組：

何思因（召集人）：淡江大學國際事務與戰略研究所教授、前國安會副秘書⻑、前國立政治大學國際關係研究中心主任。

介文汲：前中華⺠國駐紐西蘭大使 。

李大中：淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、淡江大學國際事務與戰略研究所所⻑。

何思慎：輔仁大學日文系教授、前任外交部國外蹲點研究學者

邱坤玄：國立政治大學東亞研究所榮譽教授、前國安會諮詢委員。

章文樑：前外交部政務次、前駐瑞士大使。

陳一新：中國文化大學政治系講座教授、前立法委員。

黃奎博：國立政治大學國際事務學院副院⻑。

劉志攻：前中華⺠國駐英國大使、前國安會副秘書⻑。

憲政司法組：

蘇永欽（召集人）：政治大學法律系兼任教授、前司法院副院⻑。

羅瑩雪：前法務部⻑。

何展旭：國家政策研究基金會司法法制組召集人。

高思博：世新大學法律系專任教師、前立法委員、前蒙藏委員會委員⻑兼行政院政務委員。

廖元豪：國立政治大學法律學系專任副教授、前總統府人權保障諮詢委員會委員。

廉能政府組：

廖達琪（召集人）：國立中山大學政治學研究所特聘教授、台灣開放⺠主守望協會理事⻑。

葉慶元：泰鼎法律事務所合夥律師、前臺北市政府法規委員會主任委員。

警政治安、毒品防制組：

黃富源：前行政院人事行政總處人事⻑。

耿繼文：內政部警政署退警會總會⻑、前內政部警政署警政委員。

葉毓蘭：總統府人權諮詢委員會委員、前中央警察大學行政警察學系主任。

國土規劃、建設、防災組：

陳威仁：前內政部⻑

勞工政策組：

成之約（召集人）：國立政治大學勞工研究所專任教授兼所⻑。

高寶華：國立臺北商業大學企業管理系副教授、前新北市勞工局⻑。

吳育仁：國立中正大學勞工關係學系教授、前立法委員。

徐國淦：現任聯合報産業工會理事⻑。

文化組：

白雅玲（召集人）：杜象藝術公司負責人、文化部北部流行音樂中心公共藝術計畫主持人。

曲全立：台灣首位3D立體實拍導演。

陳志寬：台灣電影文化產業協會理事⻑。

蘇進強：前台灣團結聯盟黨主席。

國防組：

田在勱（召集人）：前空軍官校校⻑、前國安局駐美特派員、前台翔航太工業。

陳永康：前國防部副部⻑、前海軍司令。

黃介正：前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋協會理事⻑。

經濟產業組：

林祖嘉（召集人）：國立政治大學經濟學系專任教授、前國發會主委。

徐爵⺠：國立清華大學資訊工程學系教授、前科技部⻑、前工研院院⻑。

朱雲鵬：臺北醫學大學經濟學講座教授、前政務委員。

杜震華：亞太營運中心研究報告主筆人。

林建甫：國立台灣大學經濟系教授、前台灣經濟研究院⻑。

馬凱：前《經濟日報》總主筆。

財政金融組：

曾銘宗（召集人）：立法委員、前金管會主委。

劉維琪：中華大學校⻑、前國立中山大學校⻑。

王可言：臺灣金融科技股份有限公司創辦人、前資策會副執行⻑與技術⻑。

黃耀輝：台北商業大學財稅系教授。

農業組：

陳保基（召集人）：前農委會主委。

沙志一：前農業委員會漁業署署⻑。

吳思節：台大園藝暨景觀學系副教授。

陳宏志：天使花園負責人。

陳文德：前農業委員會副主委。

盧紀燁：花蓮壽豐印象創辦人（青農）。

戴安基：戴氏農場董事特助暨Enoki Biotech 總經理。

科技、數位組：

錢宗良（召集人）：前科技部次⻑

鐘嘉德：國立台灣大學電信工程學研究所教授、前政務委員。

能源組：

杜紫軍（召集人）：前行政院副院⻑。

王伯輝：前龍門發電廠(核四)廠⻑。

李敏：清大核子工程與科學研究所特聘教授、原子科學院院⻑。

黃士修：核能流言終結者創辦人。

詹世弘：前元智大學校⻑、元智燃料電池中心研發團隊主持人。

葉宗洸：清大工程與系統科學系教授暨原子科學技術發

展中心主任。

青年+創新創業政策：

王淑美（召集人）：台大生物產業傳播暨發展學系副教授。

吳詣泓：有的放矢股份有限公司(Vpon威朋) 創辦人。

許毓仁：立法委員、TEDxTaipei 創辦人。

熊震寰：中原大學產業學院院⻑。

交通觀光組：

陳建宇（召集人）：前交通部部⻑。

梁幼祥：中華美食技藝研究發展協會理事⻑、兩岸知名美食評論家。

廖怡塵：YouTuber-全⺠瘋車Bar 頻道。

歐晉德：前高鐵董事⻑。

環保與生態組：

魏國彥（召集人）：前環保署⻑。

李家維：台灣中文版《科學人》雜誌總編輯、辜嚴倬雲植物保種基金會執行⻑。

醫療與長照組：

王明鉅（召集人）：前台大醫院副院⻑。

蔡明忠：醫師公會全國聯合會前秘書⻑。

李玉春：前衛福部次⻑。

陳宜⺠：立法委員。

許明暉：北醫大數據科技及管理研究所所⻑。

鄭丞傑：前高雄醫學大學附設醫院副院⻑。

社會福利組：

馮燕（召集人）：前政務委員。

王麗容：台大社工系教授。

古允文：台大社工系教授。

江明修：國立政治大學社會科學學院⻑。

吳明儒：中正大學社福系副教授。

陳芬苓：台北大學社工系專任教授。

教育組：

吳清基（召集人）：前教育部⻑

張碧娟：前台北市立第一女子高級中學校⻑。

李明芬：國立臺灣師範大學社會教育學系兼任教授。

吳武典：國立臺灣師範大學特教系名譽教授。

段心儀：現任中華語文教育促進協會祕書⻑、前北一女國文老師。

張國恩：前國立臺灣師範大學校⻑。

陳復：國立宜蘭大學通識教育中心副教授。

陳振貴：現任實踐大學校⻑。

陳偉泓：前台北市立建國高級中學校⻑。