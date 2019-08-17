LIVE／韓國瑜出席國政顧問團成軍　張善政擔任總召

記者黃巈禾／台北報導
國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團17日正式成軍，下午5點在市長官邸表演廳召開記者會。稍早已公布完整名單，除了總召前行政院長張善政、副總召則有三位，分別為前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政務委員蔡玉玲，顧問團各小組共分成20個領域。《ETtoday新聞雲》全程直播。
▲張善政。（圖／記者林敬旻攝）
韓國瑜的競選團隊除了在南北各成立競選辦公室外，國政顧問團17日正式成軍並公布小組名單。兩岸政策方面，由淡江兩岸研究中心主任張五岳、國民黨智庫副執行長的林祖嘉兩人負責。張五岳深受藍綠雙方青睞，曾擔任台北市長柯文哲及前總統馬英九的重要幕僚。林祖嘉有兩岸國際方面的經驗，曾任國家發展委員會主任委員、行政院陸委會副主委、台港經濟文化合作策進會董事長。
▲韓國瑜、張善政。（圖／記者李毓康攝）
晚間出席記者位的顧問包括張善政、杜紫軍、李鴻源、蔡玉玲、趙建⺠、何思因、蘇永欽、羅瑩雪、廖達琪、黃富源、陳威仁、成之約、高寶華、林祖嘉、徐爵⺠、曾銘宗、陳保基、錢宗良、王淑美、吳詣泓、陳建宇、魏國彥、李家維、王明鉅、蔡明忠、馮燕、吳清基、張碧娟。
完整國政顧問團名單：
兩岸組：
趙建⺠（召集人）：現任中國文化大學社會科學院院⻑、前行政院大陸委員會副主任委員。
蘇起：現任台北論壇基金會董事⻑、前國安會秘書⻑。
陳德昇：政治大學國際關係研究中心研究員、前國家安會諮詢委員
張五岳：淡江大學兩岸關係研究中心主任、前國家政策研究中心大陸組召集人。
王信賢：國立政治大學東亞研究所教授兼所⻑ 。
朱新⺠：國立政治大學外交學系教授、前公投審議委員會主委 。
左正東：國立台灣大學政治學系教授、臺灣安全研究中心特約研究員。
馬紹章：前任海基會副董事⻑兼副秘書⻑暨發言人。
外交組：
何思因（召集人）：淡江大學國際事務與戰略研究所教授、前國安會副秘書⻑、前國立政治大學國際關係研究中心主任。
介文汲：前中華⺠國駐紐西蘭大使 。
李大中：淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、淡江大學國際事務與戰略研究所所⻑。
何思慎：輔仁大學日文系教授、前任外交部國外蹲點研究學者
邱坤玄：國立政治大學東亞研究所榮譽教授、前國安會諮詢委員。
章文樑：前外交部政務次、前駐瑞士大使。
陳一新：中國文化大學政治系講座教授、前立法委員。
黃奎博：國立政治大學國際事務學院副院⻑。
劉志攻：前中華⺠國駐英國大使、前國安會副秘書⻑。
憲政司法組：
蘇永欽（召集人）：政治大學法律系兼任教授、前司法院副院⻑。
羅瑩雪：前法務部⻑。
何展旭：國家政策研究基金會司法法制組召集人。
高思博：世新大學法律系專任教師、前立法委員、前蒙藏委員會委員⻑兼行政院政務委員。
廖元豪：國立政治大學法律學系專任副教授、前總統府人權保障諮詢委員會委員。
廉能政府組：
廖達琪（召集人）：國立中山大學政治學研究所特聘教授、台灣開放⺠主守望協會理事⻑。
葉慶元：泰鼎法律事務所合夥律師、前臺北市政府法規委員會主任委員。
警政治安、毒品防制組：
黃富源：前行政院人事行政總處人事⻑。
耿繼文：內政部警政署退警會總會⻑、前內政部警政署警政委員。
葉毓蘭：總統府人權諮詢委員會委員、前中央警察大學行政警察學系主任。
國土規劃、建設、防災組：
陳威仁：前內政部⻑
勞工政策組：
成之約（召集人）：國立政治大學勞工研究所專任教授兼所⻑。
高寶華：國立臺北商業大學企業管理系副教授、前新北市勞工局⻑。
吳育仁：國立中正大學勞工關係學系教授、前立法委員。
徐國淦：現任聯合報産業工會理事⻑。
文化組：
白雅玲（召集人）：杜象藝術公司負責人、文化部北部流行音樂中心公共藝術計畫主持人。
曲全立：台灣首位3D立體實拍導演。
陳志寬：台灣電影文化產業協會理事⻑。
蘇進強：前台灣團結聯盟黨主席。
國防組：
田在勱（召集人）：前空軍官校校⻑、前國安局駐美特派員、前台翔航太工業。
陳永康：前國防部副部⻑、前海軍司令。
黃介正：前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋協會理事⻑。
經濟產業組：
林祖嘉（召集人）：國立政治大學經濟學系專任教授、前國發會主委。
徐爵⺠：國立清華大學資訊工程學系教授、前科技部⻑、前工研院院⻑。
朱雲鵬：臺北醫學大學經濟學講座教授、前政務委員。
杜震華：亞太營運中心研究報告主筆人。
林建甫：國立台灣大學經濟系教授、前台灣經濟研究院⻑。
馬凱：前《經濟日報》總主筆。
財政金融組：
曾銘宗（召集人）：立法委員、前金管會主委。
劉維琪：中華大學校⻑、前國立中山大學校⻑。
王可言：臺灣金融科技股份有限公司創辦人、前資策會副執行⻑與技術⻑。
黃耀輝：台北商業大學財稅系教授。
農業組：
陳保基（召集人）：前農委會主委。
沙志一：前農業委員會漁業署署⻑。
吳思節：台大園藝暨景觀學系副教授。
陳宏志：天使花園負責人。
陳文德：前農業委員會副主委。
盧紀燁：花蓮壽豐印象創辦人（青農）。
戴安基：戴氏農場董事特助暨Enoki Biotech 總經理。
科技、數位組：
錢宗良（召集人）：前科技部次⻑
鐘嘉德：國立台灣大學電信工程學研究所教授、前政務委員。
能源組：
杜紫軍（召集人）：前行政院副院⻑。
王伯輝：前龍門發電廠(核四)廠⻑。
李敏：清大核子工程與科學研究所特聘教授、原子科學院院⻑。
黃士修：核能流言終結者創辦人。
詹世弘：前元智大學校⻑、元智燃料電池中心研發團隊主持人。
葉宗洸：清大工程與系統科學系教授暨原子科學技術發
展中心主任。
青年+創新創業政策：
王淑美（召集人）：台大生物產業傳播暨發展學系副教授。
吳詣泓：有的放矢股份有限公司(Vpon威朋) 創辦人。
許毓仁：立法委員、TEDxTaipei 創辦人。
熊震寰：中原大學產業學院院⻑。
交通觀光組：
陳建宇（召集人）：前交通部部⻑。
梁幼祥：中華美食技藝研究發展協會理事⻑、兩岸知名美食評論家。
廖怡塵：YouTuber-全⺠瘋車Bar 頻道。
歐晉德：前高鐵董事⻑。
環保與生態組：
魏國彥（召集人）：前環保署⻑。
李家維：台灣中文版《科學人》雜誌總編輯、辜嚴倬雲植物保種基金會執行⻑。
醫療與長照組：
王明鉅（召集人）：前台大醫院副院⻑。
蔡明忠：醫師公會全國聯合會前秘書⻑。
李玉春：前衛福部次⻑。
陳宜⺠：立法委員。
許明暉：北醫大數據科技及管理研究所所⻑。
鄭丞傑：前高雄醫學大學附設醫院副院⻑。
社會福利組：
馮燕（召集人）：前政務委員。
王麗容：台大社工系教授。
古允文：台大社工系教授。
江明修：國立政治大學社會科學學院⻑。
吳明儒：中正大學社福系副教授。
陳芬苓：台北大學社工系專任教授。
教育組：
吳清基（召集人）：前教育部⻑
張碧娟：前台北市立第一女子高級中學校⻑。
李明芬：國立臺灣師範大學社會教育學系兼任教授。
吳武典：國立臺灣師範大學特教系名譽教授。
段心儀：現任中華語文教育促進協會祕書⻑、前北一女國文老師。
張國恩：前國立臺灣師範大學校⻑。
陳復：國立宜蘭大學通識教育中心副教授。
陳振貴：現任實踐大學校⻑。
陳偉泓：前台北市立建國高級中學校⻑。