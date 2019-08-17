辦理保單貸款前…注意4大重點！資金周轉「隨借隨還」避免白繳多年保費

▲民眾若臨時必須運用資金，除了利用存款，也可以透過保單借款。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

保單借款容易，隨借隨還也相當方便，但保險業者提醒，儘管保單可以視為保戶的財產之一而作為抵押品，如果借款逾期未還，就必須要面臨保單可能失效的狀況，浪費了過去已經繳納的保險費用，因此有4大重點提醒給需要用保單貸款應急的民眾。

1、具保價金的保單才可貸款

多數的壽險保額保單均可以貸款，其價值計算根據預定利率及死亡率作為基準，也不僅限於長年期的壽險保單，如「還本型」健康險或意外險只要有「身故退還保費」的機制，有保價金，就可以做保單貸款。

2、可貸款金額最高約90%

民眾可閱讀保單正本背後細項，上面寫著「保單價值準備金」（保價金），也有減額繳清表、解約金表；對照繳費年期，就可以知道當年度保價金為多少，以估計能貸款多少額度。

據了解，傳統型壽險可貸金額約為保價金的80%至90%；投資型保單約為保價金60%，但實際借款額度仍需要依據保險商品種類和保單條款而定，民眾可以依此向保險公司辦理保單貸款。

3、借款利率與利息

保單貸款利率由保險公司衡量保單資金成本及資本運用，因此，不同險種所加的%數也會有所不同，保險公司也會設定保單借款利率上限和下限。

另外，向保險公司申請保單借款，通常不會收取額外的手續費用，也沒有限定還款期限；但必須要注意的是，保單貸款利率是按月計息，未繳納的利息都會被納入至本金中，對於借款的保戶而言可能會增添些許負擔。

4、本息繳不出來，小心保單失效

申請保單借款後有未還款的金額，未來若發生保險事故而申請保單理賠，保險金就會先扣除貸款本息成給付剩餘款；若本金加上利息超過剩餘保價金時，保單就可能因此失效。停效期間發生的保險事故，保險公司將不負理賠責任。如果保戶想解約投資型保單，保價金會根據解約費用率先行扣除解約費用，再將解約金退還給保戶。

總言之，民眾利用保單貸款調度資金，最好的方法是盡早還款，以免影響原本規劃的保單保障功能。

【延伸閱讀】「保單借款」缺錢應急…6大優點曝光！專家：要注意還款時間以免失效