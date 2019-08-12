「保單借款」缺錢應急…6大優點曝光！專家：要注意還款時間以免失效

▲「保單借款」具有6大優點，但也要注意還款繳息期限。（圖／PEXELS）

記者楊絡懸／台北報導

暑假準備進入尾聲，9月開學季即將到來，不少父母正籌備孩子的學雜費。有壽險業者表示，民眾若有短期資金急需，可先動用手邊的保險單向所屬保險公司申請「保單借款」，不過必須要注意的是，並不是每張保單都可以申請保單借款，而且也要注意還款繳息期限，以避免繳了多年的保單保障失效。

「保單借款」具有多項優點，包括「免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款、隨借隨還、彈性運用」6大優點。民眾若有保險單，可以向所屬保險公司申請保單借款，例如親臨保險公司櫃檯辦理、透過保單服務人員辦理，也可以郵寄辦理或傳真辦理，甚至透過壽險公司官方網站進行線上辦理。

只要符合申貸條件，申貸的撥款速度快，給付方式可選擇匯款匯入要保人指定帳戶、開立支票予要保人或由要保人臨櫃領現，可依保戶的方便性自由選擇，由於每家壽險公司申貸辦法不同，民眾欲申貸前，應先了解相關規定，以利核貸撥款。

然而，需要注意的是，並不是每張保單都可以申請「保單借款」。元大人壽表示，保單必須累積達有保單價值準備金（帳戶價值）方能辦理，且保險單借款合約書需經要保人及被保險人親筆簽名同意後，要保人得隨時提出申請，申請時應備保險單借款約定書和要保人身分證。

而在完成借款後，壽險公司於保單週年日會主動寄出繳息通知單提醒保戶繳交利息，保戶也可透過3個管道隨時辦理償還保單借款，如親臨總公司櫃檯辦理、透過保單服務人員辦理、電洽客服專線查詢還款金額。

▲保險業者提醒民眾，申請保單借款前，必須充分了解相關約定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

保單借款方便快速，雖可紓解短期緊急資金周轉之用，但保戶要注意保單借款利息的計算方式及償還辦法，以避免對保險保障產生影響。

以元大人壽商品為例，保單借款孳生之利息如逾一年後之保單週年日經通知仍未清償，則利息將於保單週年日併入本金中以複利計算；針對傳統型商品，如未償還之借款本息超過該保險契約當時保單價值準備金時，經書面通知仍未於期限內償還者，保險契約將依保單條款約定停止效力。

由於各家保險公司保單借款規定有所不同，元大人壽提醒民眾，申請保單借款前務必充分了解相關約定，注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。

如果民眾沒有銀行定存單調度資金，可以考慮利率保單借款，保險業者也提醒民眾注意2個面向：

1、各公司利率不同：各保險公司規定不同，保單借款利率多是保單預定利率加碼一定比率，部分保險公司則採固定利率，各保險公司目前公告保單借款利率落在2.7%至9%之間。

2、優先選新台幣保單：通常新台幣保單借款利率低於外幣保單，因此想要辦理保單借款的民眾若手邊有不同幣別保單，先選新台幣保單。但要注意的是，若為早期投保的新台幣壽險保單，借款利率可能仍高達6.9%。