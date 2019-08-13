台灣人口斷崖下跌！老人「14%→20%」8年進超高齡社會　養保單防老是關鍵

▲面對老化社會，台灣民眾需要提早規劃退休保單。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

根據行政院國發會研究資料，台灣人口「斷崖式負成長」比想像中更嚴重。2018年，台灣65歲以上老年人口占比超過14%，正式邁入「高齡社會」；並預估台灣在2026年，65歲以上老人人口比率將超過20%，進入「超高齡社會」。保經業者建議，民眾及早善用具有理財功能的保險商品，即能規劃具有保障且尊嚴的退休生活。

台灣民眾平均壽命已到80.4歲，創歷年新高，也高於全球平均水準。據勞動部公布2018年勞工生活及就業狀況調查統計，近50%勞工規劃61歲後再退休，預計退休平均年齡為61.1歲。至於勞工規劃退休後的生活費用來源，以自己儲蓄占75.2%最多，其次為新制勞工退休金占57.2%，第三則是勞保老年給付占43.5%。

▲行政院國發會「2018至2065年人口人力」推估。

據資料推斷，從退休平均年齡61.1歲至平均壽命80.4歲，等於民眾必須在退休前準備近20年的生活開銷。以主計總處提供的全年總薪資分布數據指出，最多數薪資區間落在36萬元，然而，台灣民眾平均消費卻高達40萬元，意味著許多青壯年的在職人口「其實是月光族」，必須要問的是：「當收入趕不上支出時，要如何為長達20年的退休生活預做準備？」

對此，錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示，據錠嵂保經業務同仁實務經驗，多數保戶對自己的退休生活都有一定想像，但實際去計算想像中的退休生活「需要花費」，再對應目前的收支時，保戶通常都會倒抽一口氣；民眾在「薪資水平趕不上物價」的時代，如何運用工具，將現有資金轉換成未來不間斷的生活基金才是主要關鍵。

▲錠嵂保經與AIA友邦人壽攜手合作，推出台幣、美元利變還本終身保險。圖為錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙（左）、AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

鑑於台灣老年化社會加速的演變，錠嵂根據保戶「人身六大保障」協助規劃家庭風險，從眼前的迫切需求，擴展到未來退休的隱性需求「一併兼顧」，成為錠嵂今年半年業務推展的重要課題。因此，錠嵂保經8月時與「退休理財專家」AIA友邦人壽聯手，推出具有創造退休不間斷收入特性的保險商品。

以「友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險」和「友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險」為例，這兩款商品兼具生存保險金、回饋分享金、祝壽保險金、完全失能保險金等功能；在繳費期滿後，能夠建構「不中斷的退休金」，並擁有固定的生活費。

若市場景氣活絡升息，生存金也將跟著攀升，讓退休生活更有品質，保戶在100歲時還能領回祝壽金，為自己的長命百歲慶祝。民眾在繳費期間或繳費期滿前，若不幸發生完全失能，能夠選擇把錢一次領回，支付長期照顧的費用；若不幸身故，未領完的生存金，還能夠遺愛家人，不浪費任何保費。

▲選擇終身保險商品，讓民眾若不幸發生完全失能，能夠選擇把錢一次領回，支付長期照顧的費用。（圖／pixabay）

趙惠仙表示，今年3月起，勞保退休基金連續4個月出現收支逆差，「勞保基金」是否會破產，一直是民眾關注議題；而長照體系，目前每年預算僅有330億元，分到41萬有長照需求的人身上，等於每人每天分到220元的長照津貼，一天雇照護員不到1小時。

社會上的年輕人逐漸變少，老人變多，導致「老人社福預算」成為財政的最大負擔。趙惠仙表示，面對即將到來的超高齡社會，政府資源即將出現「僧多粥少」的局面，也反映了退休老年生活並不能只依靠政府，民眾應及早準備。

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