利變終身險：所有給付項目隨宣告利率變大！「壽險+失能+意外」三重保障曝光

▲上班族頻繁海內外出差，提高意外事故風險。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

「失能險保證給付」功能於最近改版，受到不少民眾關注和討論，因為這類型的保單可以一次達成資產保全與傳承，同時有機會透過宣告利率機制，達到資產成長的目的。對此，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，規劃失能險的目的主要是擔憂若發生失能後，造成工作收入損失，以及長期照顧花費等會拖累到家人。

針對高於平常人工作壓力、頻繁海內外出差意外事故風險的中高資產族群，在達到目標報酬與累積財富的過程中，一旦發生無法預期的重大意外事故，就會被龐大的醫療支出、收入中斷停止而影響。壽險業者建議，可利用附加意外失能給付、特定意外身故給付、失能扶助給付、豁免保費等結合多功能保障的商品，依據需求規劃而有穩定的醫療財源和落實安家照顧。

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

中高資產族群若轉嫁因意外失能造成對家庭的影響，可考慮有附加意外失能功能的利變型保險商品。以「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」為例，提供壽險、失能、意外三重保障。不過，侯文成也提醒，民眾應該首重是否擁有足夠的失能扶助保險金額度以解決醫療花費等問題；額度若不夠，那規劃保證給付的保險商品也喪失轉嫁意外失能威脅的意義。

※AIA友邦人壽推出「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」，優勢有8個重點：

1、享有「回饋分享金」：除了享有保單各項保障外，每年當宣告利率大於預定利率，即可獲得回饋分享金，讓資產有機會成長。

2、領先同業，所有給付項目皆有機會隨宣告利率增加而變大：當回饋分享金給付方式選擇「購買增額繳清保險」，因身故／祝壽、失能給付、老年醫材購置補助的保障都是按「總保險金額」比例給付，保障將跟著變大，落實安家照顧及對抗醫療通膨風險目標。

3、特定意外傷害事故保障涵括範圍最廣：如騎乘機車或自行車、搭乘大眾運輸、常見之天災如颱風、地震、土石流等、公共場所火災、海外停留期間遭受之意外致成身故。

4、特定意外身故加倍給付：倘因騎乘機車或自行車而造成意外身故，除了給付「身故保險金」外，再給付1倍總保險金額的「特定意外身故保險金」；若是搭乘大眾運輸、遭受天然災害、於公共場所遭受火災或海外停留期間而發生意外身故，除了給付「身故保險金」外，再給付2倍總保險金額的「特定意外身故保險金」。

5、完整失能扶助：若因傷害致成第1-11級失能，提供總保險金額5%到最高100%的單筆給付應急之「意外失能保險金」；另若因疾病或傷害致成第1-6級失能，不分失能程度比例，提供「失能扶助保險金」，每年給付診斷確定當時的18%總保險金額，最高可達20年。

6、豁免保費：因疾病或傷害致第1-6級失能，豁免失能後至繳費期間屆滿前之各期保費（不含其他附約），保障繼續不中斷。

7、強化老年醫材購置補助：針對銀髮族常見的手術或人工醫材，按接受手術當時的1%總保險金額給付老年醫材購置補助保險金。

8、身故給付分期提領彈性選擇：可選擇10年或20年分期定期保險金給付，無須繁瑣的信託流程，身故後仍可穩定家庭經濟，透過選擇身故保險金、特定意外身故保險金為分期定期給付，延續對家人的愛與照顧，確保家人長期安穩生活。

▲台灣社會逐漸老化，民眾必須提早做好「養保單防老」的準備。（圖／pakutaso）

AIA友邦人壽也補充，當宣告利率大於預定利率，且就回饋分享金選擇購買增額繳清保險時，市面上利率變動型終身保險大部份僅含壽險保障，這時候只有壽險部分會隨宣告利率增加而變大；而「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」商品，則是所有給付項目都可隨宣告利率增加而變大。