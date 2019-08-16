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保單審核期間發生車禍！「腳嚴重傷壞」順利核保　專家分析3大重點曝光

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▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲民眾都好奇，保單審核期間，如果發生意外，保險公司是否會理賠？（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

失能險改版，讓多數民眾趕在6月30日前搶購，導致保險公司核保「大塞車」。然而若在保單審核期間，突然發生意外事故或疾病，保險公司會理賠嗎？如果在保單審核期間發生事故，能享有保障嗎？專家建議，民眾可先掌握住3大重點，就能依據自己的權益進行理賠申請。

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示，錠嵂保經今年從二月至六月，4個月期間就送了近8萬件的失能險要保書；從簽要保書到拿到保單，最長等待有超過4個月，各險種的保障起始日皆不同。民眾在簽約時應先充分理解，若在保單審核期間若發生保險事故，可先收集相關單據，待保單核保後，透過專業的保險從業人員，依據權益進行理賠申請。

1、各險種保障生效期不同

趙惠仙表示，各險種的生效日依保單條款而有所不同，而保險契約的生效日可以回溯到簽下要保書、保費付款授權書的日子，也就是所謂的要保日期。例如，如果6月1日簽署要保文件，對健康告知事項無不實告知，業務員按程序送件審核，保戶的保障權利就會被保留，不管核保期間拉多長，保障起始日都是從6月1日開始。

▲錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙。（圖／記者楊絡懸攝）

▲錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙。（圖／記者楊絡懸攝）

2、核保期間的保障，意外賠償機會較高

根據《保險法》規定，保險公司收到要保文件及第一期保費才會開始理賠，部分保險公司會在收到文件後視事故情況賠償。保險事故若屬意外事件，較容易判定而理賠，因為保險公司可以調閱病例；相對的，事故疾病就難以判定，也牽涉到體檢和病史而列除其責任。

保單審核期間，若保戶發生意外事故、疾病等，保險公司可能會採取契約撤銷、加註除外責任，或是該事件不理賠等措施，這時就需要保險專業人員，在事故發生後能夠立即為保戶爭取權益。

錠嵂舉例，近期就有一名保戶在核保期間發生意外事故的案件。該名保戶在5月幫自己規劃了一份台壽失能險保單， 6月2日上班途中，不幸遇上了嚴重的車禍，造成腳跟、腳底板嚴重的傷害，6月6日保險公司對保戶發出抽檢體檢照會，但因車禍住院的保戶根本無法進行體檢。

因此錠嵂與保險公司協商，以生存調查及車禍事故三聯單來代替抽樣體檢，且車禍發生為投保日期之後，故爭取不做批註除外的原條件承保，順利於7月9日核保通過，也讓保戶可以安心養病。

▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲突然發生重大意外，影響生活重心。（圖／pakutaso）

趙惠仙表示，意外及疾病的發生無人可以預測，而專業的保險經紀人能夠協助保戶，依據事故情形原因，評估可爭取的空間條件，主動向保險公司協商按「原保障內容及理賠條件不變」或「爭取承保及理賠條件」等方式，幫助保戶取得應有的保障，捍衛保戶應有權益，讓保戶在發生事故後，不用擔心自己權益受損，這也是保險從業人員的價值所在。

3、體況健康與否，影響核保結果

要保書送審後保險公司會依據投保人年齡、健康情況、病歷及職業等因素，評估該保戶的身體狀況，進行危險程度分類承保或照會，例如要求體檢、補相關醫療證明文件、補填問卷等。若身體有狀況卻隱匿未告知，保險公司按規定有權力可解除契約。

錠嵂保經建議，民眾應該在身體健康時，就預先規劃保險，此時能夠獲得最優良完善的承保條件；若等到身體有狀況或體檢出現紅字才想起保險，有可能會因為體況不良，面臨加費、特約、除外、延期、甚至拒保，無法獲得預期中的保障。

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關鍵字：趙惠仙,錠嵂,錠嵂保經,保險,保險雲,保險事故,核保,理賠

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