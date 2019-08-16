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直擊古董車撞山！超貴敞篷Morgan北宜填海　尾燈瞬間消失卡水溝蓋狂冒白煙

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 記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新店區發生一起車禍！一名54歲袁姓男駕駛16日上午10時30分左右，開著價值約350萬元的超貴英國敞篷車MORGAN Plus 4，行經北宜路38.4公里處時，疑似失控打滑，導致跨越雙黃線撞擊對向山坡水泥護欄，造成車輛毀損，有網友也將事發時的影片PO上網！

▲▼ 敞篷車撞車。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼袁男高速行駛，一度讓後方車輛看不見車尾燈。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心，下同）

警消人員獲報到場，發現駕駛左肋骨因碰撞而疼痛，事後自行就醫檢查，袁男酒測值為0，詳細案情仍有待進一步釐清。

▲▼ 敞篷車撞車。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

臉書粉絲專頁「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」16日下午2時30分左右PO出事發時的畫面，袁男一路高速行駛，一度還看不見車尾燈，但不久後就見到車輛跨越雙黃線撞上山壁，縷縷白煙飄出，車身更凹陷，一邊的車頭燈還掉了下來，畫面相當驚人。

業內人士透露，Mogan此車款在台灣應只有10來台。扣除此次毀損的車輛，全台僅剩9台。

據了解，駕駛為電影錄音師，平時常在臉書放上跟愛車的合照，前一陣子還跟友人誇說愛車的性能好，操控性極佳，如今因為在山路加速過猛，轉彎時失控撞護欄，意外原因仍待調查。

▲▼ 敞篷車撞車。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

▲敞篷車撞上山壁，車頭秒凹陷。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼英國敞篷車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼袁男駕駛車款車價約350萬元，全台僅剩4台。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

▲▼英國敞篷車。（圖／記者陳雕文翻攝）

MORGAN Plus 4 小檔案

售價：屬於接單引進（落在350萬元左右）
排氣量：1999cc
引擎形式：直列4汽缸
最大馬力：154hp/6000rpm
平均油耗：14.08 km/l
相關稅費：燃6180/牌11230
資料來源：U-CAR

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關鍵字：敞篷車,Mogan,撞山壁

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