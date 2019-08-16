快訊／大雨導致溪水暴漲　高雄美濃16日下午停班停課

▲高雄美濃地區下午停班停課。（資料照／記者洪靖宜攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市美濃區因當地雨勢致河川水位暴漲，影響通行、上班上課安全，有致災之虞，美濃區8月16日（星期五）中午12時起，停止上班、停止上課。

西南風持續發威，16日累計到9時30分為止，高雄市、南投縣、嘉義縣累計雨量達200至300毫米。中央氣象局預報員謝佩芸表示，隨著西南風的影響與地形的交互作用下，海面上也有對流雲系持續移入，中南部平地有瞬間較大雨勢，預估高屏最大雨量可達500至700毫米，要到下午才會比較趨緩，山區則仍持續。

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氣象局10時45分也針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止，示警區域包含長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門、霧臺鄉、瑪家鄉，應慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

▲西南氣流來襲，氣象局提醒中南部民眾多加留意。（圖／翻攝中央氣象局）



氣象局上午召開「西南風豪雨事件第二次記者會」。謝佩芸指出，西南風持續影響台灣帶來豐沛水氣，為嘉義以南山區降下豪大雨，15日屏東縣、嘉義縣、高雄縣全日最大雨量都超過350毫米，16日累計到9時30分為止，高雄市、南投縣、嘉義縣累計雨量也達200至300毫米等級，中南部山區連日降雨，再加上嘉義清晨發生地震，山區土石容易鬆動，應避免前往。

謝佩芸說，氣象局持續對苗栗以南、台東山區發布豪大雨特報，嘉義及高雄山區有大豪雨等級的降雨發生，南部中部山區也要留意豪雨。她表示，隨著西南風的影響與地形的交互作用下，在苗栗以南的山路地帶有持續性的降雨發生，海面上也有對流雲系持續移入，因此未來幾個小時之間，中南部平地會有瞬間較大雨勢，預計下午降雨會比較趨緩，山區因為受到地形影響，降雨仍會持續



