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屏東戲曲故事館「戲曲玩戲節」 小小學員粉墨登場

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▲屏東戲曲故事館戲曲玩戲節，第一屆子弟戲培訓營20名青少年學員將粉署登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東戲曲故事館戲曲玩戲節，第一屆子弟戲培訓營20名青少年學員將粉署登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東戲曲故事館8月推出戲曲玩戲節，第一屆子弟戲培訓營20名青少年學員經過專業指導，體驗歌仔戲的裝扮與身段，讓孩子認識傳統戲曲文化；17日上午舉行成果發表會，另有古早味市集，及皮影戲、布袋戲、歌仔戲等團隊演出。

為讓本土傳統藝術向下扎根，屏東戲曲故事館在暑假期間辦理歌仔戲培訓營，以兒童、青少年為對象，有20名從幼稚園到國二生學員參加，聘請緣龍戲坊江明龍傳授歌仔戲基本概念，帶領學員排演《醉八仙》，小朋友第一次穿起戲服演歌仔戲，有模有樣，覺得很有趣。

江明龍指出，《醉八仙》是歌子戲廟口演出必演扮仙戲，裡面涵蓋「生、旦、淨、丑」完整行當，更有富貴貧賤、男女老幼的腳色意涵，藉由孩子們親身體驗，更加提升在地文化認同感。

文化處表示，潮州是屏東縣歌仔戲、皮影戲及布袋戲三大戲曲發源地，屏東戲曲故事館不只是展演，讓豐富戲曲在這裡輪番搬演，兼扮演教育與推廣的重要功能，讓更多人認識傳統戲曲源流及演變。

屏東戲曲玩戲節活動17日上午9時20分起，第一屆子弟戲培訓營成果發表，讓學員粉墨登場，也邀請錦飛鳳傀儡戲劇團、阿猴掌中班、緣龍戲坊、永興樂皮影劇團、銧樂軒北管樂團、明華園星字戲劇團等團隊演出，以及懷舊風的古早味市場，有童玩、復古cospaly拍照體驗、特色小吃等活動，歡迎民眾參與。

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關鍵字：屏東戲曲故事館,子弟戲培訓營,粉墨登場

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