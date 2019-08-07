中天新董座潘祖蔭、林柏川承諾整頓新聞部　沒做好一起下台



▲中天電視董事長潘祖蔭（資料照片／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC7日通過中天電視申請董監事變更案，中天電視屆期改選董監事，新任名單如下，董事長潘祖蔭(續任)、董事林柏川、廖麗生。潘祖蔭、林柏川7日均到會陳述意見，同時承諾立即改善公司治理並落實新聞專業，如果做不到將一起下台。

對於中天新聞台近期以來遭受民眾大量申訴、新聞部組織混亂、迭受主管機關核處等不正常現象，NCC委員特別請教董事的意見，並提供改善作法。同時也是資深新聞工作者的潘祖蔭承認中天新聞確實有很大改善空間，他從業多年來從來也沒有這麼多投訴案與裁罰案。



▲中天電視新任董事林柏川，曾任八大電視總經理。（資料照片／八大提供）



中天公司董事長兼總經理潘祖蔭表示，中天公司已對此進行檢討，未來會謹守媒體專業，著手健全新聞部組織，強化新聞自律，努力降低觀眾申訴及裁處案件數量，並加強新聞部專業人員教育訓練，以改善現有問題；中天公司亦認同媒體是社會公器，肩負社會責任，將儘速改善以回應社會之期待。



潘祖陰同時提出具體做法包括，新聞部人事全面檢討並進行考核、增加新聞製播檢查加強編審工作、加強自律及員工教育訓練。



林柏川並多次表示，將儘全力讓中天回到正軌，請各界拭目以待。他特別強調，會強力整頓新聞部，如果沒有有效整頓的話，會跟潘祖蔭一起下台。

