勒索軟體連相機都不放過！資安廠：連線公用Wi-Fi就有可能中標

▲資安廠商Check Point提出示警，數位相機極易在連接USB和Wi-Fi時遭到勒索軟體與惡意軟體攻擊。（圖／Check Point提供）

記者邱倢芯／綜合報導

現代人對於手機連線公用Wi-Fi已保有一定的戒心，會盡量選擇可信任的Wi-Fi網路，不過現在卻傳出數位相機也可能會受到勒索和惡意軟體攻擊。

資安廠商Check Point近期提出了示警，數位相機極易在連接USB和Wi-Fi時遭到勒索軟體與惡意軟體攻擊。這是因為現代數位相機不再使用底片拍照和重製圖像，國際影像產業協會（I3A）特別擬定了圖片傳輸協定（PTP）標準，支援數位照片從相機到電腦的傳輸。該協定最初只用於影像傳輸，但如今已發展為支援許多不同的指令，包含拍攝動態影像和升級相機韌體等操作。

經過研究發現，只要透過駭入相機並利用協議中的漏洞來進行感染。這項研究是使用的是同時支援USB和Wi-Fi的知名數位單眼相機，並在PTP中發現了關鍵漏洞，而該協議目前也已實現標準化並嵌入到其他相機品牌中，因此Check Point認為其他廠商的相機中也存在類似漏洞。

Check Point軟體技術安全研究員Eyal Itkin表示，包括數位單眼相機在內的任何智慧裝置，都很容易受到攻擊，相機不只能連接USB和Wi-Fi網路，還可以連接周圍環境。由於攻擊者可將勒索軟體植入相機及其連接的電腦中，智慧裝置更容易受到威脅，這些照片最終可能會被加密，直到使用者支付贖金才會被解鎖。

Check Point建議相機使用者可透過下列措施避免被感染：

1. 確保相機使用最新版本韌體，並安裝更新程式。

2. 非使用期間關閉相機Wi-Fi。

3. 使用Wi-Fi時，盡量將相機連接至可信任的Wi-Fi，避免使用公用Wi-Fi網路。