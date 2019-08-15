　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

勒索軟體連相機都不放過！資安廠：連線公用Wi-Fi就有可能中標

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼資安廠商Check Point提出示警，數位相機極易在連接USB和Wi-Fi時遭到勒索軟體與惡意軟體攻擊。（圖／Check Point提供）

▲資安廠商Check Point提出示警，數位相機極易在連接USB和Wi-Fi時遭到勒索軟體與惡意軟體攻擊。（圖／Check Point提供）

記者邱倢芯／綜合報導

現代人對於手機連線公用Wi-Fi已保有一定的戒心，會盡量選擇可信任的Wi-Fi網路，不過現在卻傳出數位相機也可能會受到勒索和惡意軟體攻擊。

資安廠商Check Point近期提出了示警，數位相機極易在連接USB和Wi-Fi時遭到勒索軟體與惡意軟體攻擊。這是因為現代數位相機不再使用底片拍照和重製圖像，國際影像產業協會（I3A）特別擬定了圖片傳輸協定（PTP）標準，支援數位照片從相機到電腦的傳輸。該協定最初只用於影像傳輸，但如今已發展為支援許多不同的指令，包含拍攝動態影像和升級相機韌體等操作。

經過研究發現，只要透過駭入相機並利用協議中的漏洞來進行感染。這項研究是使用的是同時支援USB和Wi-Fi的知名數位單眼相機，並在PTP中發現了關鍵漏洞，而該協議目前也已實現標準化並嵌入到其他相機品牌中，因此Check Point認為其他廠商的相機中也存在類似漏洞。

Check Point軟體技術安全研究員Eyal Itkin表示，包括數位單眼相機在內的任何智慧裝置，都很容易受到攻擊，相機不只能連接USB和Wi-Fi網路，還可以連接周圍環境。由於攻擊者可將勒索軟體植入相機及其連接的電腦中，智慧裝置更容易受到威脅，這些照片最終可能會被加密，直到使用者支付贖金才會被解鎖。

Check Point建議相機使用者可透過下列措施避免被感染：
1. 確保相機使用最新版本韌體，並安裝更新程式。
2. 非使用期間關閉相機Wi-Fi。
3. 使用Wi-Fi時，盡量將相機連接至可信任的Wi-Fi，避免使用公用Wi-Fi網路。

ET快訊
眼睜睜看「19歲懷孕女友」遭5人性侵！男友無力救她羞愧自盡
淹水女騎士跌工地溺死　韓國瑜一句話「高雄警察變工安」
房間留下半瓶高粱…丁小芹弟「趴床上」長屍斑亡　她趕到醫院爆哭
快訊／蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「沒時間搞你」

關鍵字：勒索軟體,Wi-Fi,惡意軟體,USB,Check Point

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

市調公布2018年科技公司創新度排名　Apple只排第11

避免被蘋果、Google下架！Tumblr新東家重申「色情禁令」理由曝光

勒索軟體連相機都不放過！資安廠：連線公用Wi-Fi就有可能中標

野村：高盛每一AppleCard用戶成本350美元　四年後才回本

外媒預測：iPhone於9/10發表　可望再現三款新機

蘋果WebKit團隊發布最新反追蹤策略　規避者「以安全漏洞相同嚴重性」處理

Apple Watch活動挑戰賽8/25舉行　慶祝大峽谷公園百週年

圍堵第三方維修站　iPhone換非原廠電池「電池健康度」就掰了

開箱實測文無奇不有　Apple Card被實測擋子彈...結果是？

亞馬遜可偵測「恐懼」！有望獲美政府9.5億美元的邊境安全契約

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

《德魯納》延宇轉世回來了　IU流淚看著他..「你過得好就好了」

市調公布2018年科技公司創新度排名　Apple只排第11

避免被蘋果、Google下架！Tumblr新東家重申「色情禁令」理由曝光

勒索軟體連相機都不放過！資安廠：連線公用Wi-Fi就有可能中標

野村：高盛每一AppleCard用戶成本350美元　四年後才回本

外媒預測：iPhone於9/10發表　可望再現三款新機

蘋果WebKit團隊發布最新反追蹤策略　規避者「以安全漏洞相同嚴重性」處理

Apple Watch活動挑戰賽8/25舉行　慶祝大峽谷公園百週年

圍堵第三方維修站　iPhone換非原廠電池「電池健康度」就掰了

開箱實測文無奇不有　Apple Card被實測擋子彈...結果是？

亞馬遜可偵測「恐懼」！有望獲美政府9.5億美元的邊境安全契約

禁止抹黑韓國瑜條款啟動！國民黨高雄巿黨部開除楊秋興

左鎮噶瑪噶居寺　三壇報恩超薦法會圓滿謝親恩

因隊友失誤丟分　林暉盛靠三振化解危機

塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動

印度若攻擊克什米爾　巴總理嗆：準備給德里一個教訓

讚賴清德展民主風度　蘇貞昌酸藍營初選：兩個政黨比高下立判

大豪雨彈襲高屏！8縣市豪、大雨特報　屏東泰武15小時下346毫米

老闆欠租惹禍！台中老牌運動會館歇業　牽連地主躺著也中槍

白雪不再純粹…塑膠微粒「隨風飄」至北極　人類每年恐吃下5萬個

早發現桃機標案不正常！林佳龍派員進駐桃機「體檢歷年重大工程」

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

3C家電熱門新聞

疑為富士康員工爆料：iPhon..

iPhone於9/10發表　可..

iPhone換非原廠電池「電池..

ASUS ZenFone 6「..

Note 10預購明開跑　電信..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

臉書坦承轉錄語音對話內容

Apple Card被開箱測試..

無密碼時代來臨！Google提..

LINE電腦版限定　文字加料就..

蘋果iOS 12.4正式版新增..

野村：高盛AppleCard四..

Apple HomePod台灣..

更多熱門

相關新聞

No More Ransom專案讓駭客少賺近34億

在No More Ransom專案發起三周年之際，歐洲刑警組織（Europol）宣布，該專案自2016年7月來，已協助全球188個國家，超過20萬名萬名勒索軟體受害者解密遭駭檔案，並成功攔截了高達1.08億美元（約新台幣33.8億元）駭客的非法收入。

惡意軟體Emotet恐攜新功能捲土重來

USB不能「反插」？都是OO的問題

陸高鐵Wi-Fi計畫「結合5G網路」

華為：不會受個別組織和行為影響

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面