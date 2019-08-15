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C羅坐鎮9.9超級購物節　網購開直播見面會與粉絲互動

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蝦皮購物力邀C羅任全球代言人（圖／業者提供）

▲蝦皮購物特邀被譽為「世界足球先生」的葡萄牙足球巨星「C羅」（Cristiano Ronaldo）擔任全球代言人。（圖／翻攝自蝦皮）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物原創的「9.9超級購物節」，今年官方稱折扣、規模將更勝以往，尤其是特邀葡萄牙足球巨星「C羅」擔任全球代言人，8/16當天全球首播C羅代言影片之外，他還將在線上坐鎮直播見面會，與7國粉絲零距離互動。

蝦皮購物連續第4年舉辦9.9超級購物節，根據去年所公布的活動成果，9/9當天，全球在24小時內賣出超過1,500萬件商品，較2017年成長4倍，在台灣及東南亞國家共7個地區訂單數突破580萬，其中台灣展現驚人消費人，當日訂單突破140萬單，最熱銷品類前3名分別為美妝、流行及3C品類。

對於即將來臨的9.9超級購物節，蝦皮購物率先揭曉今年特邀C羅擔任全球品牌代言人，藉此炒熱活動話題。蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽指出，相信與Cristiano Ronaldo的合作將為東南亞及台灣創造更長遠的正向影響。

為了替9.9超級購物節造勢，同時幫用戶爭取獨家福利，蝦皮購物表示祭出零距離接觸C羅雙重限定機會，8/16當天，全球7國蝦皮購物平台將聯合播出C羅代言影片，接下來還將舉辦C羅粉絲直播見面會。

▲東森自然美蔣欣代言廣告。（圖／品牌提供）

▲蔣欣代言東森自然美。（圖／東森自然美提供）

東森購物則公布7月營收14.7億，較去年同期成長22%；累計今年1～7月合併營收114億，較去年同期成長30%，觀察各通路7月單月業績表現，以網路成長表現最為優異，營收4.9億，較去年同期成長81%，其次是電話行銷通路，營收3.8億，較去年同期成長68%。由於此時正逢家電旺季、情人節與父親節，再加上主題式商品週活動，不僅提前進入禮物採購高峰期，更帶動業績成長。

其中，東森購物網與自然美合作，除請來知名女星蔣欣代言並進行品牌大改造，全台第一家「東森自然美ETAMLL品牌旗艦館」正式上線，全館共有120項商品，為慶祝盛大開幕，即日起至8/19止，祭出滿額買大送小活動，單筆訂單買就送眼唇卸妝液30ml+超效保濕試用包組、滿3,600元送東森自然美御妍美盒，希望藉由集團資源整合共享，提供消費者全面性的生活消費需求。
 

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關鍵字：蝦皮購物,C羅,99超級購物節

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