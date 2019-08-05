電商首推818會員感謝季　8大明星商品封館下殺只要8元快搶

▲Yahoo奇摩購物中心首推818會員感謝季，祭出寵愛會員5大禮。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

會員經濟發威，電商平台觀察到衷心會員客單較一般高出7.8倍，月月購買、活躍度高達85%，因此首度舉辦會員感謝季，連續14天祭出5大優惠回饋，除了明星爆款品3折起，專科潔顏乳、LOREAL眼唇卸妝液等8樣高人氣商品更是下殺只要8元，正是買起來囤貨的好機會。

Yahoo奇摩購物事業群副總裁蔡伯璟表示，購物中心持續科技創新，推出「拍立購」後，上線後單月下載量成長近5倍，再加上AI個人化模組，帶動今年上半年行動業績較過往成長120%。此外，看好會員經濟，透過推動「購衷心會員」以25歲～44歲為主，強化網購黏著度，其中女性佔比超過6成，消費力強勁，平均客單價較一般高出7.8倍，消費頻次為3.2倍，回購消費的活躍度更高達85%。

盤點Yahoo奇摩購物中心購衷心會員最愛消費品牌發現，Gucci奪冠，其他包括Coach、Tory Burch、Michael Kors、Longchamp‎等國際精品，也紛紛搶進上半年「前十大品牌熱搜榜」，拿下一半席次，締造今年精品類銷售表現亮眼，今年上半年就售出超過600件PRADA、超過400件BURBERRY、超過300件LV及近200件CHANEL精品，最高單則是賣出超過150萬的ROLEX勞力士18K白金年曆錶，足見平台會員消費力驚人。

▲8/6 17:00 LOREAL 溫和眼唇卸妝液 8元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

對此， Yahoo奇摩購物中心即日起至8/18，推出818會員感謝季，強打寵愛會員5大禮，包含免費送最高880元限量大禮包、5000注大樂透一人獨得、爆款商品下殺3折起、指定品牌搭配銀行刷卡加碼送，最高享26%超高回饋，另加碼會員專屬封館時時樂，限量明星商品8元起，包括洗顏專科超微米潔顏乳、老媽拌麵藍象聯名系列泰式綠咖哩、LOREAL溫和眼唇卸妝液、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙110抽x12包/串、Persil 寶瀅強效洗衣凝露1L、S.Pellegrino聖沛黎洛零卡香氛氣泡飲（330ml）、aibo DV78K 12000 Plus 行動電源、韓系美形手持充電風扇，這8樣限量只要8元。在多波強檔優惠帶動下，預估將帶動8月業績成長3成。

▲「購衷心會員封館時時樂」推薦必搶，8/5 17:00 Jo Malone 英國梨與小蒼蘭香水100ml 350元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲「購衷心會員封館時時樂」推薦必搶，8/7 12:00 RAY BAN太陽眼鏡 818元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲東森購物觀察，刮鬍刀仍是今年父親節送禮的熱門選項。（圖／東森購物提供）

東森購物現正主打父親節送禮檔期，針對父親節送禮採購趨勢觀察到，每年父親節禮物最熱門、銷售最突出的就是刮鬍刀，今年也一樣，因此與德國百靈合作推出「爸氣登場5折起」活動，祭出指定商品買就送火鍋券，東森幣最高回饋8%等各項優惠，並強調全系列商品種類完整，價格帶從1,000元至20,000元都有，其中3和5系列，價格在4,000元上下賣得最好。

蝦皮購物首度攜手7-ELEVEN，推出兩大吉祥物「蝦小編 x OPEN小將」獨家聯名合作「OPEN！蝦皮餅」超香黑胡椒蝦餅，即日起於蝦皮24h及全台7-ELEVEN獨家限量開賣，其中，蝦皮24h祭出購買可享8折優惠、24h美食限定滿699元現折80元及滿額免運多重獨家優惠。