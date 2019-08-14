她腦死後遭「器官捐獻」摘除肝腎…家人揭「暗黑真相」　6醫護涉侮屍被捕

▲53歲女子腦死後被「器官捐獻」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

53歲的安徽女子李萍被患精神分裂症的大兒子砍傷入院，5天後腦死。家屬被告知其腦死亡後放棄治療，並在一份器官捐獻登記表上簽了名，隨後卻獲得20萬元人民幣（約新台幣88萬元）「補助金」。她被宣佈臨床死亡後，肝腎器官被摘除，但兒子石祥林不久後卻發現「捐獻」有假。

據《澎湃新聞》報導，這起離奇的案件發生在安徽蚌埠懷遠縣。懷遠縣紅十字會工作人員陳虎8月8日證實，李萍的器官「捐獻」，並非通過正規途徑，「是醫生的個人行為」。他說，「捐獻器官都是無償的，不可能補償幾十萬元。」目前，涉案的6名醫護人員已被以涉嫌侮辱屍體罪逮捕。

李萍的小兒子石祥林說，因瑣事爭吵，哥哥2018年2月11日持一把斧頭，將母親和石祥林一家3口砍傷。法醫隨後鑒定顯示，53歲的李萍重度顱腦損傷死亡；石祥林頭部、腹部均受重傷，妻子輕傷，6歲的兒子頭部重傷。

李萍死亡前，與石祥林等4名傷者均被送往懷遠縣人民醫院救治，傷情嚴重的她被送進了ICU。病歷資料顯示，李萍入院後的第5日凌晨，已處於腦死亡狀態，自主呼吸消失，生命垂危。醫師楊素勳在病歷中記錄，「告知家屬隨時有心跳驟停可能，患者家屬表示理解，要求放棄治療。」此後，她的肝臟和腎臟被摘取。

在器官摘取的前一天，李萍的丈夫和女兒曾在一張「中國人體器官捐獻登記表」上簽了名。兒子石祥林說，出院後知道母親的肝腎「捐獻」出去了，隨後堂兄的帳戶收到20萬元「國家補助」。





▲楊素勳是懷遠縣人民醫院ICU主任。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

石祥林向楊素勳詢問母親器官捐獻的手續資料，通過微信收到對方發來的4張照片。其中2張是石祥林父親、妹妹在醫院簽字的照片，另一張是轉帳記錄，還有一張是「中國人體器官捐獻登記表」。

有問題的就是這張「中國人體器官捐獻登記表」，上面「登記單位」和「編號」一欄都未填寫，「印章」處也是空白。石祥林2018年5月去了趟北京，找到中國人體器官捐獻管理中心，「他們後來回覆我，只要按正常管道捐獻的，系統裡都能查到，但查不到我媽媽的。」

中央掃黑除惡第14督導組2019年4月進駐安徽省。石祥林說，得到消息後帶著材料，找到督導組工作人員，反映了相關情況。他幾天後得知，警方對此事正式立案偵查，「抓了6個人」，其中包括楊素勳。

年過五旬的楊素勳是懷遠縣人，曾先後在懷遠縣人民醫院的外科和ICU工作，是一名副主任醫師。醫院一名姓沈姓保全說，楊素勳在這家醫院工作了大約20年，「看起來很老實，沒想到出這種事。」

此外，案件6名犯罪嫌疑人均為醫護人員，除楊素勳外的另外5人來自南京的醫院。目前，案件仍在偵查階段。