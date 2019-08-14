讓生活空間更友善！10件你不可忽視的設計引網友熱議

在我們的生活週遭中，有哪些不良的公共設計讓你覺得不友善？又有哪些設計欠缺美感，看了就令人搖頭？為了引起大眾和有關單位對友善設計、美感的重視，金點設計獎特別發起「設計讓生活更友善—10件你不可忽視的設計」社群串連活動，號召張基義、馮宇、廖小子、王俊隆、王慶富、周育如、余虹儀、林承毅、吳漢中、卓致遠、何庭安等11位橫跨各領域的設計師與專家參與。他們針對生活週遭的一件設計點出問題，並提出改善方向，自6月底貼文以來，已在社群媒體間引發熱烈迴響和討論，期盼「設計思考」（design thinking）能真正落實在政策中，讓台灣的生活空間更友善宜人。

▲第一排由左至右：張基義、王俊隆、廖小子，第二排由左至右：周育如、馮宇、卓致遠，第三排由左至右：林承毅、王慶富、何庭安，第四排由左至右：余虹儀、吳漢中。（圖／台灣創意設計中心）

參與的設計師們各自針對公共空間、視覺傳達和產品設計提出建言。品墨設計工作室／品墨良行創辦人王慶富指出，「三鐵共構」的台北車站，當初規劃動線時考量不夠周全，例如輪椅族如果搭乘捷運到北車，該樓層沒有電梯可以通往高鐵（只有樓梯和手扶梯），得要先上至地面層，往回走進北車主建物內，再走到東三門的電梯，才能前往高鐵月台，一般人只要花3分鐘的路程，輪椅族卻要花5倍的時間，相對不便。在台灣推動通用設計超過10年的專家余虹儀則提出，台灣已邁入高齡化社會，然而許多公共空間的座椅設計都太矮，對坐下起身較為吃力的長者來說較為辛苦。她指出在日本常見高坐姿、欄杆式的「暫歇設計」，不佔空間又方便起身，讓長者和有需要的人都可以短暫歇息，值得台灣參考。

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▲王慶富指出三鐵共構的台北車站，動線設計不夠周全，對輪椅族很不便利 。（圖／王慶富臉書）

圖文資料提供／台灣創意設計中心

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