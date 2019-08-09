鐳射光貓攻佔哥本哈根音樂節　節奏一下自帶五彩光芒

丹麥藝術家Kaja Haven在2019年哥本哈根distortion ø festival音樂節期間，製造了一個巨大的「鐳射光貓 laser cat」，這隻巨大的白色波斯貓被安排坐在展現節日特色的貨櫃頂部，用牠巨大的雷射貓眼與現場民眾一同觀看為期8天的音樂節表演。

image © kaja haven (main image © tim staugaard)

為了建造尺寸約為9 x 2 x 4米的「鐳射光貓 laser cat」，Haven利用6毫米和8毫米的鋼來建造結構，然後用9000個白色塑料袋覆蓋牠，使牠在白天時是一個擁有蓬鬆貓毛的藝術品；貓的頭部安裝了鐳射光機和無線網絡，使牠到了晚上能跟隨音樂變化鐳射光顏色與投射變化，作為音樂節期間的輕型裝置之一。

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image © laura loana

Kaja Haven來自哥本哈根，是一位多學科的藝術家，他在016年接受皇家丹麥美術學院的教育。目前從事舞台，聲音和空間領域，擅長在幻想和現實生活之間創造一條模糊的界限。

圖文來源／designboom

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