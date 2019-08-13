金正恩對新武器超滿意！　103名國防科學家獲表揚「軍銜提升」

▲ 金正恩10日視察新武器試射。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓近來接連試射武器展現軍力，領導人金正恩親自指導後皆對成果相當滿意。北韓官媒《朝中社》13日報導，金正恩頒布新命令宣布，研究及開發新式武器的103名國防科學研究部門軍需領域科學家對防衛性國防能力有重大貢獻，因此提升其軍銜。

金正恩下達第008號命令指出，103名科學家謹遵歷史性的朝鮮勞動黨第7次代表大會的決定及第8次軍需工業大會的精神，保衛黨、革命、祖國與人民，立下連續開發及完成新式武器的卓越成就，在以無敵的軍力保障主體革命大業的勝利推進方面具有關鍵性的意義。

該命令提到，研究開發新武器系統是強化國家防衛性國防能力的劃時代轉捩點，勞動黨及政府都高度評價將勞動黨戰略構想發揚光大更付諸實踐的國防科學研究部門科學家，因此將103名科學家的軍銜提高一階。

北韓5月初起接連試射「北韓版伊斯坎德爾」KN-23型短程彈道飛彈、新型大口徑可控型火箭炮及，10日發射美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）類似的「北韓版新型戰術地對地彈道導彈」，據傳落地後可以發射幾百枚霰彈，威力足以直接將3到4座足球場夷為平地。

《朝中社》此前報導，金正恩10日親自指導試射後大讚，新的武器系統符合北韓國土的地形條件及兵法的需求，與既有的武器系統相比之下，具有更加優越的戰術特性。