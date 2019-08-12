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南韓貿易白名單剔除日本！料9月正式生效　韓企審核延長10天

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▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日韓因二戰徵用工求償問題爆出摩擦，在日本祭出限制半導體材料出口管制措施後，雙方爆發貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日韓貿易戰再有新進度，韓聯社報導，首爾政府12日正式宣布把日本剔除出口貿易白名單，預計9月中旬正式生效。屆時，向日本出口戰略性貨品的南韓企業必須提交5份文件才能獨立獲得批准，且審核時間也從現行的5天延至15天。

南韓產業通商資源部長官成允模（Sung Yun-mo）稍早在記者會提到，目前已把提供戰略性貨品進出口優待的甲類國家劃分為甲1和甲2兩類，而日方是被列入甲2，其餘甲類國家歸為甲1類。事實上，根據南韓相關規定，有加入或簽署瓦聖納協定（WA）、核供應國集團（NSG）、澳大利亞集團（AG）、飛彈科技管制建制（MTCR）等國際組織或公約的國家，均被首爾當局列入享有優待的甲類國家。

然而，成允模強調，把甲類國家區分為甲1、甲2兩類，是為了因應此類別的國家「出口系統違反國際慣例」，加上與這種國家合作起來實屬困難，所以必須在出口管制體系方面做出改變。依照新規定，向日本出口戰略性貨品的南韓企業必須提交5份文件（現行規定僅需提交3份文件）才能獨立獲得批准，且審核時間也從現行的5天延至15天。

換句話說，一旦韓方此項政策正式上路，日本享有的優惠國待遇將會減少，僅比未參加上述4大國際公約國家好上一些。

▲ 日本將會是唯一一個被劃入甲2類的國家。圖為日本首相安倍晉三（左）及南韓總統文在寅（右）。（圖／路透社）

報導指出，新版《戰略性貨品進出口告示》將會公開徵求意見，為期20天，並經規制審查、法制處審查等程序，預計9月正式生效。但成允模同時提到，若日方在徵求意見期間提出交涉，韓方願意做出即時回應。

時間拉回7日，日本宣布把南韓剔除貿易白名單，正式生效日為本月28日。儘管韓方強調這是改善出口管制體系所採取的措施，但迄今沒有詳述日方的何種行為違反國際方針。外界普遍認為，這是反制日本把南韓踢出貿易白名單所採取的行動。

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關鍵字：日韓貿易戰,貿易白名單,出口管制,日韓要聞

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