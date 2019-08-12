貿易戰掀抵制潮！南韓旅日遊客劇減　濟州航空宣布縮減日本航線

▲ 濟州航空縮減日本航線，加開中國航班。（圖／翻攝自濟州航空官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

二戰徵用工案挑起日韓貿易戰，兩國雙雙將對方踢出貿易白名單，取消原有的貿易優惠待遇。南韓民族情緒高漲，除發起抵制日貨運動，也上街舉辦燭光集會。南韓廉價航空公司濟州航空（JEJU Air）因此宣布，將增開6條往返中國的航線，以取代因赴日旅遊民眾大減而供過於求的日本航線。

濟州航空12日宣布，繼仁川至中國南通航線13日啟航後，將使用南韓國土交通部5月分配的運輸權，陸續加開仁川、釜山及務安飛往南通、延吉、哈爾濱、張家界、北京、西安共6座都市的航線。

濟州航空8月已經開通6條航線，中國航點自10個增至16個，佔所有航線比重自14%增至21%；受到貿易戰及國內對日本的抵制情緒影響，往返日本9條航線的789班飛機已經減至507班，減少35.7%。

另一方面，日本經濟產業省7日頒布第71號政令，公布輸出貿易管理令修正案，將南韓從白名單中刪去，28日起正式施行。南韓政府今日稍早也宣布，將日本自出口貿易白名單中踢出，預計9月中旬正式生效；屆時韓企若欲向日本出口戰略性貨品，須提交5份文件才能獨立獲得批准，審核時間也從現行的5天延至15天。