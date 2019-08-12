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貿易優惠矮一截！日本被踢出南韓白名單：現階段影響不大

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▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日韓因二戰徵用工求償問題爆出摩擦，在日本祭出限制半導體材料出口管制措施後，雙方爆發貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓今（12日）宣布把日本剔除出口貿易白名單，預計9月中旬正式生效。對此，日本外務省官員表示，目前會先行瞭解此項措施的具體內容及理由後再因應，強調現階段的影響並不大，先靜觀其變。

綜合NHK、韓聯社等外媒報導，南韓稍早已證實將會在出口貿易體制做出變動，原本享有戰略性貨品進出口優待的甲類國家劃分為甲1和甲2兩類；其中，日方被列入甲2，其餘甲類國家歸為甲1類。換句話說，日本將會是唯一一個被劃入甲2類的國家。

依照新規定，向日本出口戰略性貨品的南韓企業必須提交5份文件（現行規定僅需提交3份文件），且審核時間也從現行的5天延至15天。

▲▼南韓,日本,G20,文在寅,安倍晉三（圖／路透社）

▲ 相較於日本對南韓祭出的審查最長90天，韓媒坦言，南韓的管制顯得比較寬。（圖／路透社）

儘管南韓的出口白名單國家自29國降至28國，但日本仍被列在甲類國家之下，並未排除掉「免除個別申請」的情況。

南韓產業通商資源部長官成允模（Sung Yun-mo）稍早，甲2類國家的出口管制程度雖然與乙類國家（如中國、經由第三國再輸出北韓）差不多，但對個別申報的部分物資、戰略項目的中介貿易申報仍予以豁免。

談及此事，日本外務省官員已表示，目前會先行瞭解此項措施的具體內容及理由後再因應，強調現階段的影響並不大，先靜觀其變。

►南韓貿易白名單剔除日本！料9月正式生效　韓企審核延長10天

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關鍵字：日韓貿易戰,貿易白名單,日韓要聞

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