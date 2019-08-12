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女籃培力向下紮根　首屆嘉耀盃國際女籃賽圓滿落幕

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▲2019嘉耀盃國際青年女子籃球邀請賽，在台南市嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，各隊實力相當，競爭激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019嘉耀盃國際青年女子籃球邀請賽，在台南市嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，各隊實力相當，競爭激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019嘉耀盃國際青年女子籃球邀請賽，8月7日至10日4天在台南市嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，今年參賽隊伍來自馬來西亞、泰國、台灣等國家，共7隊同襄盛舉，各隊實力相當，競爭激烈，最後由來自馬來西亞NS Matrix隊獲得冠軍，泰國Shoot it dragon和國立台南高商女籃隊分居二、三名。

▲2019嘉耀盃國際青年女子籃球邀請賽，在台南市嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，各隊實力相當，競爭激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嘉耀盃國際青年女子籃球邀請賽由嘉南藥理大學運動管理系主辦，運管系主任張秀卿表示，邀請賽的特色鎖定在增進高中以上年輕女籃選手國際賽事的經驗，尤其是南台灣地區，讓選手的培育能向下紮根，相信選手們定能從中累積經驗，開拓視野，更期望參與的各校能建立良好的互動與互動，奠定未來校際、國際多元合作的契機。

▲2019嘉耀盃國際青年女子籃球邀請賽，在台南市嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，各隊實力相當，競爭激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次參賽隊伍則邀請了來自馬來西亞Hatchers sport club、NS Matrix、泰國的Shoot it dragon、嘉義市天主教輔仁中學、高雄市立小港高中、國立屏東高工、國立台南高商等高中女籃隊等七隊參加，除了剛在4月份拿下HBL全國高中籃球乙級聯賽冠軍的小港高中女籃隊實力不可小覷外，以當地退役的青少年國手為主力的Hatchers sport club球隊、專門培訓泰國國手Shoot it dragon隊及曾在馬來西亞職業聯賽拿下第二名NS Matrix球隊皆非等閒之輩。

▲2019嘉耀盃國際青年女子籃球邀請賽，在台南市嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，各隊實力相當，競爭激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

致力培育泰國青少年女籃國手的Shoot it dragon教練奈絲愛 (Netsai) 博士表示，透過邀請賽的參與，能讓球員多感受到訓練及文化上的不同，更感謝台灣當地熱情的款待，除了邀請台灣的球隊到泰國多多交流外，也希望下次能再有機會來參加，選手們則對比賽場地的設備及周邊的校園設施感到驚喜，第一次來到台灣參加比賽的馬來西亞選手張盈盈說，台灣的人事物比想像中的更好，最深的印象則是嘉藥整體的運動空間很棒，而主辦單位的安排，讓隊員們很快融入環境，進入良好備戰狀態，幫助球員們能夠在球技能有更好的突破。

▲2019嘉耀盃國際青年女子籃球邀請賽，在台南市嘉南藥理大學紹宗體育館舉行，各隊實力相當，競爭激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開幕儀式時嘉藥校長陳鴻助親臨現場來給年輕選手加油打氣外，並主持開球儀式，陳校長鼓勵參賽選手們挑戰自我極限，賽出活力、賽出風範，也對國際參賽隊伍致上歡迎之意，除了在賽事上獲得佳績，歡迎其用來到臺南的機會，參觀遊覽地方美景、品嚐特色小吃，體驗台灣文化，讓此次的台灣行收穫滿滿。

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關鍵字：女籃,培力,嘉耀盃,國際女籃

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