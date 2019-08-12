港女機場拔黑衣人美國旗 　「他們現在把暴力搞得很誇張」

記者吳宛霖／綜合報導

香港「反送中」示威者在赤鱲角機場發起「萬人接機」集會，一名香港女子因不滿黑衣人揮動美國國旗，想從他手中奪下旗子，卻遭對方施暴。港女表示，大部分香港人想和平表達訴求，現在卻出現許多暴力行動。國務院港澳辦新聞發言人楊光表示，在當前亂局中，幕後慫恿、支持激進暴力分子的是反中亂港勢力，正把香港拖向危險的深淵。

綜合媒體報導，這名女子指出，下一代不要被政客利用，不要成為政客的政治箭靶。對於機場中的黑衣人揮舞美國國旗，她表示，「就是看不習慣他們在這裡弄的這些」，「我們香港的本地人90%都是只要和平表達訴求、不要暴力，他們現在把暴力搞得很誇張。」

香港市民梁姓男子質疑在機場集會影響旅客安寧，被示威者包圍大罵，還遭一名黑衣男子打傷鼻樑。他透露，集會人士高喊口號的行為是騷擾旅客，並不代表所有香港人，「他們拿英國國旗、美國國旗出來，怎麼不拿法國？拿印度？拿新加坡？」

▲國務院港澳辦新聞發言人楊光（圖／記者曾俊豪攝）

香港民用航空事業職工總會、香港航空業總工會等7個香港民航系統工會表示，強烈反對機場示威活動，這次集會是以機場當賭注威脅政府，損害國際形象及工人生計，要求立即停止。據了解，示威者機場集會並未向警方申請，是違法行動。

另外，示威行為不斷升級，香港警察表示，在街頭的遊行者隊形非常講究，第一排負責扔東西，第二排負責遞彈藥，第三排拿長棍攻擊警察，後面的人打傘當掩護。有些示威者在遊行中打著「專業」的手勢進行溝通，還有專門負責補給的後勤人員。國務院港澳辦新聞發言人楊光指出，「幕後慫恿、支持激進暴力分子的是香港內外的反中亂港勢力。」

楊光表示，在香港當前亂局中，站在前台的是部分激進暴力分子，居中的是部分被誤導的善良市民，但幕後慫恿、支持激進暴力分子的則是香港內外的反中亂港勢力，為激進分子撐腰壯膽，進行協調、指導和資助，鼓勵進行不合作運動，這些行為正把香港拖向危險的深淵。