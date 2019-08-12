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少女被射爆眼球「恐永久失明」　妹妹：中彈附近骨頭全碎「毀容一定」

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▲香港一名少女被射中眼睛，恐造成失明。（圖／翻攝自臉書）

▲香港一名少女被射中眼睛，恐造成失明。（圖／翻攝自臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港11日多區爆發警民衝突，警方多次施放催淚彈、布袋彈等驅離群眾。一名黑衣少女晚間於尖沙咀參與遊行時，疑被布袋彈打爆眼球。據瞭解，尖沙嘴該名眼睛中彈女示威者右眼球破裂及右眼皮撕裂，淚管系統受影響，視力可能永久受損。

綜合港媒報導，11日晚間尖沙嘴警署外有一批示威者聚集，警方多次發放催淚彈，之後一名黑衣女子受傷倒臥在地上，眼罩也破裂，右邊臉部不斷流血，她向救護員表示右眼中彈，現場地上全是血跡。救護員協助急救之後送往醫院治療。

▲香港一名少女被射中眼睛，恐造成失明。（圖／翻攝自臉書）

香港議員鄺俊宇12日凌晨於臉書發文稱，有醫護人員透露，今晚眼部中槍的女生情況非常嚴重，現正準備進行緊急手術。有醫護人員與我們均認為人權組織需嚴正跟進事件，請各位替那位搶救中的女生祈禱。

一名自稱是中彈女子的妹妹在網上發文表示，我家姐右眼全紫，腫到雞蛋那麼大，右眼眼頭至眼袋有很長的傷口，醫生告知姐姐傷勢嚴重，中彈附近鼻骨、眉骨都碎了，雖然做了緊急手術，但「毀容就一定」。

文中也指出，當是沒有任何攻擊性動作，只是伸頭從公車站廣告看板中間的空隙看出去，就有一名防報警察在8至10米近距離之下開槍，隨即就倒地，流了好多血，口鼻都滲血。

為聲援眼睛中彈少女，有網友發起抗議集會，號召香港市民12日下午罷工，於1時「百萬人進入機場」，口號為「黑警還眼」、「五大訴求，缺一不可」。活動以「不爭執、不破壞」為原則，要讓抵港旅客看到最真實的一面。
 

▲香港機場有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲香港機場近日來有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,粵港澳要聞,尖沙嘴,警察還眼

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